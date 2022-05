La cita es un lugar discreto de Ceuta, de noche. La única condición que impone para la entrevista es que no se le reconozca y que doblemos su voz. Él pone de su parte una visera negra calada hasta los ojos, gafas oscuras. Se pone al volante de nuestro coche y enfila hacia el monte Hacho, frente al Peñón de Gibraltar.

“Se nos fue llamado para una colaboración muy especial, donde no llegaba la Policía. Se trataba de individualizar y localizar a individuos con peligrosidad y con tendencias radicales que habían comenzado un proceso de radicalización. El trabajo no es sobre personas específicas, sino muy genérico. Nuestra "infiltración" es en toda la sociedad. En Ceuta y en el área de acción de Ceuta: Campo de Gibraltar y el norte de Marruecos, aunque ha habido veces que las informaciones nos llevaban hasta personajes en Bélgica, Holanda y demás”.

Las calles de Ceuta estaban vacías a las 11 de la noche. En un semáforo, agacha la cabeza. Un peatón despistado hace un amago de reconocerle, pero sigue su camino.

“Somos una serie de personas que estamos en primera línea, que tenemos el contacto de la fiscalía, de la Policía y la Guardia Civil; somos el primer filtro. Nos encargamos de localizar personas del ámbito de los investigados que nos puedan dar información sobre si se está radicalizando o sobre si su entorno familiar le está presionando en esa línea. Por ejemplo, padres que radicalizan a sus hijos con comportamientos como el de no dejarles ver la tele, no dejarles salir a la calle, prohibir a las chicas hablar con chicos...".

"Pero todo muy genérico porque la infiltración iba desde el ámbito deportivo al laboral, o al ámbito de familia. Siempre sin romper la privacidad de la gente. Sabemos que esta persona ayer no fue al colegio, que sus padres ya no le dejan ir al colegio y los tutores no entienden ni tienen porqué saber que no ha ido al colegio, pero sus primos, sus hermanos y sus vecinos sí, porque la chica habla. ¿Y con quién va a hablar? ¿con quién se va a confesar? Pues con alguien cercano, y ese alguien cercano siempre tiene un novio o una novia. Ahí es donde tenemos nosotros a la gente”.

Pregunta.- ¿Cuál fue vuestro primer éxito?

Respuesta.- La detención de un personaje del que solo te puedo decir las iniciales: M. D. Nosotros le llamábamos "el rapero". Era una operación muy compleja. Llegamos a temer que se pudiera haber cometido un atentado fuerte. Y logramos individualizarlo porque era una incógnita saber quien era. La Policía, la Guardia Civil y el CNI comienzan a analizarlo y saben a qué perfil obedece. Su perfil era el de una persona radical propensa a poder cometer un acto terrorista. Todas las indicaciones que dimos al respecto fueron probadas en un tribunal y fue condenado por terrorismo.

P.- Ese fue el primero, pero ¿el más importante fue quizás un tal "Barbas"?

R.- "El Barbas" era un elemento de mucho cuidado. Fue uno de los captadores más importantes del norte de Marruecos. Sacó de quicio a todas las fuerzas de seguridad del Estado, no sólo de España. Creo que la CIA le tenía perfilado, lo mismo que los servicios secretos marroquíes. Era uno de los personajes más crueles que ha habido en este mundo. No fue fácil. A través de gente que tenía relación con él ñogramos saber quién era. Logramos saber su número de teléfono, como se movía, quién era su persona de confianza en la frontera de Turquía con Siria y cómo captaba a los jóvenes, los radicalizaba y los enviaba. También logramos conocer su círculo económico y cómo hacía llegar el dinero a las familias. Fue una labor tremendamente difícil.

Radicalización y financiación

El grupo de informantes que coordina nuestro entrevistado no sólo está alerta ante la deriva radical que se pueda generar en el entorno de la barriada del Príncipe, también investigan todo lo relativo a la financiación del terrorismo. Las naves comerciales del Tarajal, al lado de la frontera con Marruecos, están en su punto de mira.

”El trasiego de capitales entre gente afín al terrorismo -o gente que ni tan siquiera se dedicaba al terrorismo pero lo facilitaba- era la trasferencia mediante personas de confianza que se llama la hawala (en árabe, "cambio de moneda"). Estos señores se dedican, mediante una confianza total, a proponer intercambios de capitales entre países. Ellos tienen gente de confianza en los países del Medio Este, incluso en Asia. Básicamente se trataba de hacer llegar dinero aquí. Ellos tienen una persona allí a la que le pasan el dinero y esa persona tiene intereses y negocios aquí, y entregaba ese dinero aquí”.

P.- ¿Ha salido dinero para la yihad desde Ceuta?

“Gibraltar ha sido un nido indudable de movimiento de capitales para el terrorismo“

R.- Obviamente sí. Ha salido mucho dinero desde aquí, muchísimo dinero. De aquí y de Gibraltar. Gibraltar ha sido un nido indudable de movimiento de capitales para el terrorismo.

Detalle de una conversación de texto entre un agente infiltrado y un sospechoso a través del móvil. EN PORTADA

P.- Te lo tengo que preguntar: ¿En algún momento, por estos trabajos tan especiales que has hecho, has tenido miedo al vivir en Ceuta?

R.- Mucho, mucho. Recuerdo una vez que, después de la salida de prisión de uno de los terroristas, una de las personas cercana a él y que nos proponía información, tuvo un affaire con él. Le dijo que le quería hablar en secreto y lo pasé muy mal. Me avisó y me dijo: 'creo que se ha descubierto todo'. No sabíamos a quién acudir. Gracias a Dios estuvo la Policía ahí, monotorizando de alguna forma y cuidando de que no pasara nada… pero pasas miedo porque nosotros no existimos. El miedo era que pasara algo y que la familia no pudiera saber por qué.

La labor de la Policía es fundamental en todo esto. Es la de prevenir atentados para salvar vidas. La monotorización y el seguimiento de los terroristas tiene que ser indetectable, y esto sería imposible si no hay personas que no sean del ámbito policial para que haya una información de primera mano. Estamos en el filo de la navaja.

P.- Entiendo que un agente de la policía no pinta nada en El Príncipe. ¿Tú sí?

“Nosotros no existimos, no existimos para nadie, la confianza es total“

R.- Yo sí. Si vemos que una persona entra en una mezquita y no sale de ahí, un Policía no puede estar vigilando si sale o no, pero el barrendero del barrio sí. El barrendero del barrio se compromete sin ninguna retribución. He dicho barrendero del barrio por decir algo, pero puede ser cualquier persona, como el panadero, porque se compromete con la seguridad. En cuanto les dices que estás trabajando y que estás haciendo una labor que va a salvar vidas, incluso los familiares de gente que ha optado por la vía radical te dicen, ojalá me lo hubieras dicho antes, para que mi hijo o mi hija no se hubiera radicalizado de tal forma. Nosotros no existimos, no existimos para nadie, la confianza es total.