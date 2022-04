Imad no ha cumplido aún los cinco años pero ha pasado la mitad de su vida secuestrado por el Dáesh rodeado de odio y resentimiento. Los yihadistas le adiestraron para una perversa guerra que ha convertido a los niños en seres psicópatas y asociales. Ahora, su madre, acompañada por psicólogas y educadoras, intenta que Imad supere los terribles traumas que arrastra y sea capaz de recuperar la infancia que nunca debió perder.

Imad el terrible

Imad tenía tan solo dos años cuando fue capturado junto a su familia por el autodenominado Estado Islámico. A punto de cumplir los cinco, ha sido liberado junto a su madre y su hermano pequeño. Del padre, no saben nada.

Ghazala, la madre de Imad. DOCUMENTOS TV

Todos, según cuenta la abuela de Imad, han estado secuestrados dos años y cuatro meses. Ahora viven con ella en un campo de desplazados. Pero "Imad ya no nos conoce. No se acuerda de mí ni de nadie", relata la abuela con tristeza, mientras intenta que Imad la mire a la cara y no le dé patadas.

Abuela de Imad DOCUMENTOS TV

El niño ha olvidado el kurdo y no se entiende con su familia ni vecinos. Solo habla árabe, la lengua que le enseñaron los combatientes del Dáesh, y le cuesta atender cuando le llaman por su nombre de pila. Los terroristas yihadistas también se lo cambiaron. Le han convertido en un niño que solo entiende el mal como modo de relacionarse con los que le rodean.

Imad fue adiestrado durante dos años y medio para ser combatiente del Dáesh DOCUMENTOS TV

Su mirada refleja el resentimiento hacia los demás y el odio que siente por su madre a quien escupe, mientras coloca un palo a modo de bomba e imita que lo hace estallar al paso de un coche. "¡Lo he hecho explotar!, ¿ves el fuego?", le grita a su madre lleno de alegría.

“Sí, Imad presenció asesinatos“

Ella recuerda cómo su hijo creció entre adultos que no le enseñaban más que atrocidades. "Decían que el objetivo era que fuesen valientes y desalmados". "Sí, Imad presenció asesinatos", confiesa con profundo dolor. "Les mostraban vídeos violentos, asesinatos y decapitaciones", continúa. Esa fue su única escuela.