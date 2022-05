El Secretario de Estado Antony Blinken ha confirmado que la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha reanudado sus operaciones este miércoles, casi tres meses después de retirar a sus diplomáticos y suspender su trabajo allí por la invasión rusa de Ucrania.

"El pueblo ucraniano, con nuestra ayuda en materia de seguridad, ha defendido su patria frente a la invasión desmedida de Rusia y, como resultado, las barras y estrellas vuelven a ondear sobre la Embajada", ha señalado Blinken en un comunicado.

“The Stars and Stripes fly again over Embassy Kyiv. I can announce that we have officially resumed Embassy operations in Ukraine’s capital. We stand proudly with the government and people of Ukraine as they bravely defend their country from Putin’s brutal invasion. Slava Ukraini! pic.twitter.com/lGRdzqbVbG“