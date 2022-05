Casi medio millón de personas en España llevan más de cuatro años sin empleo. Una cifra “preocupante”, coinciden los expertos consultados por RTVE.es, que pone de manifiesto que algo “no funciona bien” en nuestro mercado de trabajo. El desajuste en la formación, la ineficiencia de las políticas activas de empleo o la discriminación por edad son algunas de las causas de este problema en un país cuya tasa de paro está estancada en el 13 % y el número de parados se sitúa por encima de los tres millones. Una situación enquistada, lamentan, que les aboca a opositar o a darse de alta como autónomo como única vía de escape.

“Diría que el problema del paro de larga duración en España al final no es más que otra manifestación de un problema subyacente mayor, que es el problema que tenemos con nuestro mercado de trabajo”, apunta a RTVE.es el profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, José Luis Álvarez. A su juicio, “tenemos más paro de larga duración, tenemos más paro juvenil y tenemos más paro femenino porque somos el país con una mayor proporción de parados”. “Es todo parte de una misma razón de ser y es que tenemos un mercado de trabajo que es claramente insatisfactorio”, recalca.

Y es que, aunque la creación de empleo se encuentra en máximos históricos -en los últimos meses se han superado los 20 millones de ocupados-, y el número de desempleados continúa descendiendo -hay casi 480.000 menos que hace un año-, el número de parados que llevan más de un año buscando empleo sigue aumentando y ya supera los 1,5 millones de personas.

“El paro de larga duración es una situación estructural del mercado laboral que no se corrige”, asegura Álvarez. Entre otros motivos, sostiene, “no hay un buen encaje entre la formación que demanda el mercado y la que tienen esas personas” y tampoco existe “una cultura de la formación continua”, mientras que las políticas activas de empleo “no funcionan” pues “no facilitan la reinserción en el mercado laboral”.

Los datos son más preocupantes si entramos en detalle. De estos 1,5 millones de parados de larga duración, cerca de un millón sumaban más de dos años en búsqueda activa de empleo y, de ellos, casi 500.000 eran parados que llevaban más de cuatro años en esta situación.

Es el caso de José María Picón. Este psicólogo de 44 años lleva en desempleo más de 11 años. “El último contrato que tuve fue en 2011 como formador profesional en un curso de atención sociosanitaria”, nos cuenta. Desde entonces, y a pesar de estar dado de alta en varios portales de empleo, no ha recibido ni una sola llamada, por lo que ha optado por prepararse el examen PIR - Psicólogo Interno Residente- “por pura desesperación”. Picón vive con su madre, y ella es la que se encarga de su manutención y ahora también del coste de la preparación de las oposiciones. “Es complicado, sí, pero bueno, intentamos mantenernos gastando lo imprescindible”, asegura a RTVE.es, si bien la peor parte es “a nivel emocional”, lamenta, “porque a nadie le gusta depender de otra persona y suponerle un gasto extra”.

Según el director del Gabinete Técnico de Asempleo, Alejandro Constanzo, precisamente es el colectivo de los parados de muy larga duración el que mayores dificultades tiene para salir de esta situación. “Tu formación y tu experiencia se va quedando obsoleta y no te adecúas a lo que se pueda estar pidiendo ahora en el mercado laboral”, explica a RTVE.es. “También son personas que requieren o que solicitan, por lo menos en una primera instancia, sueldos superiores porque acreditan una mayor experiencia y, por lo tanto, no quieren igualarse con perfiles poco cualificados o sin experiencia”, añade.

En el caso de Picón, nos cuenta que ha llegado a pensar en cambiar de sector, pero “los contratos en los que no es necesaria formación suelen ser muy precarios y luego están los que piden una experiencia que no tienes, principalmente porque no te llaman”. “Además me veo muy limitado en ese aspecto: allá por el 1995 trabajé de camarero, pero hoy en día no me veo con fuerzas para hacer eso; también tengo experiencia como teleoperador, pero los años que estuve trabajando en ello me dejaron de regalo un acúfeno persistente y un nivel de estrés muy elevado, así que no quisiera repetir la experiencia”, recalca.