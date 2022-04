La Justicia francesa ha lanzado este viernes una orden de arresto internacional contra el que fuera el consejero delegado de Renault y Nissan, Carlos Ghosn. El empresario está refugiado en Líbano, su país natal, desde su fuga de Japón a finales de 2019.

Ghosn está acusado en el país nipón de ocultar a las autoridades remuneraciones pactadas con Nissan y de usar supuestamente fondos de la compañía para cubrir gastos personales y pérdidas financieras. Fue arrestado por primera vez el 19 de noviembre de 2018. El 25 de abril del mismo año, después de una segunda detención, quedó en libertad bajo fianza, con sus comunicaciones y movimientos restringidos y la prohibición de salir del país.

El 31 de diciembre de 2019, cuando se encontraba todavía en libertad bajo fianza en Tokio, anunció su llegada a Beirut, Líbano, para huir "de la injusticia y de la persecución política" de la que dijo ser víctima en Japón. "No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política", aseguró entonces en un comunicado.

Nissan destituyó a Ghosn como presidente el 22 de noviembre de 2018, tres días después de ser detenido por las supuestas irregularidades fiscales. Fue consejero delegado de Nissan desde 2001 y de Renault desde 2005.