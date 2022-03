El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado una "serie de sanciones económicas" contra Rusia "hasta que se restablezca la integridad territorial de Ucrania". Canadá, entre otras cosas, "prohibirá a los canadienses participar en cualquier transacción extranjera" con los territorios separatistas prorrusos de Lugansk y Donetsk.

“Russia’s illegal actions in Ukraine are an attack on democracy – and a threat to peace around the world. Make no mistake: This is a further invasion of a sovereign state. In coordination with allies and partners, Canada is responding with a first round of economic sanctions.“