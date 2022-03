15:15

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reconocido que a él no le gusta el "grito" y el "insulto" de las concentraciones de simpatizantes del partido como las de los últimos días frente a la sede de Génova, y ha defendido en alusión a la situación nacional de su formación que "hay que intentar siempre agotar las vías del diálogo"."No me gusta, yo lo digo de verdad, y eso no quiere decir que me posicione con uno o con otro (en referencia a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso), es que no me gusta... Sea quien sea la persona no me gusta el grito, sobre todo porque vivimos en un momento de mucha complejidad, de mucha tripa, donde hay mucha fake news, mucho anonimato en las redes", ha espetado.