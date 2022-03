El PP vive sus horas más aciagas en medio de una crisis ya sin control y con la sensación instalada en el partido de que el desenlace traerá consecuencias trascendentales para un PP que se ha abierto en canal, como nunca antes, en su mayor lucha interna. El presidente, Pablo Casado, que se ha visto obligado a convocar para este lunes al Comité de dirección, no ha podido apagar un fuego que recorre la sede en Génova dirección la Puerta del Sol, pero que se ha extendido a cada rincón del PP en España.

Diferentes voces autorizadas del partido confirman a TVE que dada la magnitud de lo ocurrido ya no hay más solución que un congreso extraordinario y la preocupación ahora es cómo va a llegar el principal partido de la oposición a lo que sería un cónclave histórico, si se convoca.

Casado trató este sábado, sin éxito, de frenar lo que ya era imparable con un giro de guion absoluto. El PP anunció el cierre del expediente informativo abierto a Isabel Díaz Ayuso, pero el movimiento no le ha servido para parar la hemorragia sin fin que sufre el partido. Ante el clamor para que los dos protagonistas de esta historia de comisiones, espionajes y deslealtades y sobre todo, de lucha de poder, se sentaran a hablar, el líder del PP, preocupado por la ola de indignación que recorre el partido de punta a punta, llamó a la presidenta madrileña el viernes por la tarde y muy en caliente, en pleno terremoto, se tomaron medidas para frenar el abismo al que se enfrenta el PP.

"La cabeza de Egea ya no es suficiente"

A la dirección le valen ahora las explicaciones ofrecidas por la 'popular', pero muchas comunidades se revuelven ante el espectáculo televisivo ofrecido en los últimos días y el daño causado a todo el partido, además de al propio liderazgo de Casado, puesto en cuestión con nunca.

No frenan las críticas directas a la dirección por la gestión de la crisis, con el número dos de Casado, Teodoro García Egea, en el centro de la diana y desde algunos sectores del PP afirman a TVE que ni siquiera su cese o dimisión frenaría la profunda crisis: "La cabeza de Egea ya no es suficiente". "Casado y Egea son la misma persona. Casado no solo comparte el discurso de Egea, sino que lo endurece", añaden estas fuentes, que auguran una "semana brutal" en el seno del PP.

En menos de tres días lo que eran acusaciones directas de Génova a Ayuso de hacer declaraciones "casi delictivas" y de presunta corrupción e "irregularidades" con sospecha de "tráfico de influencias" por el contrato de su hermano con la Comunidad de Madrid, se han esfumado para dar paso al cierre del expediente informativo. Los grupos de Whatsapp de las delegaciones 'populares' regionales y municipales echaban humo este sábado ante un desenlace que ha causado estupor.

Para caldear aún más el ambiente, entre 3.000 y 5.000 partidarios de la presidenta madrileña se han concentrado este domingo frente a la sede nacional del PP para expresar su apoyo a la dirigente autonómica y reclamar la convocatoria de un congreso extraordinario al grito de "Sánchez, tiembla, Ayuso presidenta", "Yo con Ayuso", "Pablo, fracasado" o "Egea, dimisión", entre otras.

Nunca antes un dirigente se ha enfrentado a un acto de protesta a las puertas de su casa para defender a una presidenta regional en detrimento del líder.