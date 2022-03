Rusia - Ucrania, 18 de febrero | Los separatistas prorrusos anuncian la supuesta evacuación de Donetsk y Lugansk

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha hablado con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la concentración militar de Rusia en torno a Ucrania, y también ha felicitado al mandatario por los 70 años de su país como miembro de la Alianza.

“Spoke with President @RTErdogan about #Russia's military build-up in & around #Ukraine. Also congratulated him on the 70th anniversary of #Turkey's #NATO membership. Much has changed since in our security environment, but our commitment to each other as Allies remains steadfast.“