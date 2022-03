El Gobierno de Rusia ha aceptado la propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la próxima semana para preparar una cumbre bilateral con el objetivo de rebajar la tensión en torno a Ucrania, ha informado el portavoz del jefe de la diplomacia estadouidense, Ned Price.

"Los rusos han respondido con fechas propuestas para finales de la próxima semana, que hemos aceptado, siempre que no se produzca una invasión rusa de Ucrania", ha dicho Price. El propio Lavrov ha confirmado su interés en mantener dicho encuentro. "Los dos lo queremos. Responde a nuestros intereses y planes", ha señalado en una entrevista con la televisión rusa RT, en la que ha recordado que así lo pactaron una vez Moscú respondiera a las propuestas de Washington sobre la seguridad de Europa.

