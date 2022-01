La creciente tensión en Ucrania tras el despliegue en su frontera de más de 100.000 soldados del Ejército de Rusia hace que el país gobernado por Volodímir Zelenski se encuentre ante una disyuntiva: convertirse en miembro de la OTAN o acercarse a Moscú.

Los expertos ven “muy difícil” que Ucrania se incorpore a la Alianza Atlántica, ya que en caso de que Rusia llevara a cabo una invasión, la OTAN tendría que defender a Ucrania en una guerra con una potencia nuclear, un escenario que según la investigadora del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich, no podría ocurrir.

La otra opción sería que Kiev terminara sometiéndose a Moscú, pero para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens de Wilmars, esta sería una situación “todavía más peligrosa” y supondría “una implosión del país”.

Ante esta disyuntiva, la vía diplomática sigue abierta: Washington sigue preparando su respuesta a las exigencias de Moscú, pero los últimos movimientos militares de la Alianza inquietan al Kremlin.

Por su parte, la investigadora del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich, detalla que “en este momento, Ucrania no es capaz de defenderse a sí misma”. “Ucrania está en mejor situación que en 2014, pero si Rusia decide invadir y ocupar Ucrania, (Moscú) tendría éxito. Porque a Ucrania nadie le va a defender . Nadie quiere entrar en una guerra con una potencia nuclear”, subraya Milosevich, quien dice que la solución de Ucrania “no es la OTAN”.

“Es muy difícil que le metan en la OTAN con el Donbás ocupado y con Crimea formando parte de Rusia , porque si forman parte de la Alianza lo que significa es que si hay un ataque, todos entran a ayudar”, explica Priego, quien destaca que si Kiev no se convierte en miembro de la Alianza Atlántica, “probablemente Rusia seguirá haciendo este tipo de provocaciones”.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens de Wilmars, explica que “si Ucrania no forma parte de la OTAN, daría pie a los rusos a exigir otras retiradas de la Alianza” . “Por esa razón, Ucrania tiene la imperiosa necesidad de formar parte de la OTAN, y la Alianza y los países occidentales tienen la necesidad de que Ucrania forme parte de esa organización, porque si no puede generar un efecto dominó respecto a otros países del Este que estaban antes bajo la influencia de la Unión Soviética”, añade.

Ucrania aspira a ser miembro de la OTAN desde 2008 , pero Moscú exige prohibir que el país se una a la Alianza Atlántica y siempre ha descrito la ampliación de la OTAN hacia el Este como un acto hostil. Sin embargo, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha asegurado que no adoptarán ninguna resolución que prohíba la adhesión de Ucrania .

Desde la anexión de la península de Crimea en 2014 por parte de Moscú tras el levantamiento popular que llevó a la destitución del presidente prorruso Víktor Yanukóvich , los choques entre Rusia y Ucrania no han cesado . En ese año, separatistas prorrusos se apoderaron de Lugansk y Donetsk, apoyados por Rusia, y, a pesar de que un alto el fuego detuvo en gran medida la guerra en 2015, los combates esporádicos nunca han cesado.

¿Un gobierno títere de Rusia en Kiev?

El Gobierno británico ha afirmado que Rusia tiene planes para derrocar al actual Ejecutivo de Ucrania para que tome las riendas del país un dirigente prorruso, mientras considera invadir y ocupar el país, una acusación que Moscú ha rechazado rotundamente. Al mismo tiempo, ha culpado a Occidente de desinformar para elevar las tensiones.

El profesor de la Universidad Europea de Valencia advierte de que “si los occidentales, después de haber avisado a los rusos del peligro de invadir Ucrania y si ese discurso no está acompañado de hechos y los rusos se ponen más agresivos aún, la población ucraniana puede cansarse de estar a la espera de la reacción de los occidentes". "Y al final, pueden decir que aceptan un Gobierno prorruso, pero sin que el país caiga al cien por cien bajo la influencia o con una anexión por parte de Rusia, como se hizo con Crimea o en la zona del Donbás”, detalla.

Para la investigadora del Real Instituto Elcano, “Rusia no tiene interés de conquistar a Ucrania”. “Rusia no necesita más territorio. Es el país más grande del mundo. Su objetivo es influir a Ucrania y bloquear la expansión de la OTAN hacia sus fronteras y para cumplirlo, Rusia no necesita invadir Ucrania”, explica.

Mertens de Wilmars recalca que “Ucrania es solo un elemento de toda la argumentación” del presidente de Rusia, Vladímir Putin. “No solo quiere evitar la inclusión de Ucrania en la OTAN, también exige la retirada de todo lo que era el antiguo bloque de países del Este de la OTAN”, asevera el profesor de la Universidad Europea de Valencia, quien define al mandatario ruso como un “nostálgico del imperio soviético”.

“Si analizamos todo lo que Putin ha hecho hasta ahora es recuperar o intentar recuperar el status de Rusia a nivel internacional, para que sea similar o igual al de la Unión Soviética en su época”, recalca.