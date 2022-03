Rusia - Ucrania, a 16 de febrero | EE.UU. insiste en que un ataque ruso en Ucrania sigue siendo posible

El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha señalado hoy en el Parlamento Europeo que la actual crisis diplomática con Rusia "no solo afecta a los ucranianos, no solo a los europeos, sino que determina las reglas del mundo en el que todos vivimos juntos. En la situación más peligrosa en Europa desde el final de la Guerra Fría, seguimos luchando por una solución diplomática" ha remarcado.

“This crisis not only affects Ukrainians, not only Europeans, but determines the rules of the world we all live in together.In most dangerous situation in Europe since end of Cold War, we continue to strive for a diplomatic solution. @Europarl_EN https://t.co/fSQcUV9W0D pic.twitter.com/4TNhJAqeHu“