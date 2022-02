Radiografía de los salarios en España, en el Telediario

El Ministerio de Trabajo ha iniciado este lunes una nueva negociación con sindicatos y patronales para intentar acordar la subida que debe experimentar en 2022 el salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno ha propuesto subirlo a 1.000 euros mensuales en catorce pagas, en línea con lo que piden los sindicatos, pero los empresarios lo rechazan.

Para calcular el salario mínimo se toma como referencia el salario medio. El Telediario de TVE ha querido profundizar a través de un nuevo bloque especial en cuál es ese salario medio en nuestro país, cómo se adapta a los niveles de vida de diferentes ciudades y cuáles son las propuestas de los expertos ante un escenario de inflación.

En España, el salario medio mensual es de 2.038 euros brutos, según las cifras que recoge el INE del año 2020. Sin embargo, la última encuesta de estructura salarial desvela que el sueldo más frecuente rebaja esta cifra hasta los 1.320 euros, 700 menos.

Además, de acuerdo a esta encuesta, los salarios más elevados están en las actividades financieras y de seguros, mientras que la rama con menor remuneración es la hostelería. También destaca que las mujeres cobran menos que los hombres. Esto se debería, entre otros motivos, a que ellas trabajan en sectores menos remunerados y tienen más trabajos a tiempo parcial.

¿En qué países se pagan los salarios más altos?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos es el país donde se pagan los salarios más elevados: 60.600 euros. Frente a esta cifras, México destaca por tener el salario medio más bajo y no llega a los 14.200 euros. Si miramos a Europa, de entre las grandes economías sobresale Alemania, que se sitúa por encima de la media de la OCDE, mientras que España se sitúa en el puesto 23 de 35 con un salario de algo más de 33.000 euros, una cifra muy similar a la de Italia.

01.38 min Ingenieros españoles en Alemania: salario de entre 60.000 y 80.000 euros al año pero más impuestos

Cristina Villalibre es una de los muchos ingenieros españoles que emigraron a Alemania en busca de trabajo. "Empecé en una empresa pequeña, con condiciones peores que quizás un alemán no aceptaría, pero acepté para entrar en el mercado laboral", cuenta en el Telediario. Varios años después, logró acceder a un puesto en una multinacional, subiendo los escalones donde las diferencias con sus compañeros alemanes ya habían desaparecido.

"Las empresas alemanas se han dado cuenta de que los ingenieros españoles son una generación muy bien preparada", cuenta Ruth Vijande, también ingeniera y con una empresa de consulting dedicada a la caza de talentos en el área técnica. Asegura que entre los españoles hay una alta satisfacción y que más de la mitad de ellos aún no han decidido cuándo van a volver, "lo que indica flexibilidad".

01.31 min Los suelos de los trabajadores españoles en Reino Unido: mejores condiciones, más flexibilidad y menos competencia

La malagueña Randa Gueniari se fue a vivir a Londres hace 10 años. Llegó a la capital británica ella sola con sus dos hijas y sin hablar inglés, pero encontró un empleo la primera semana. El mismo tiempo que tardó Beatriz Vasile, de Castellón, en encontrar trabajo de vendedora por unos 2.300 euros limpios al mes. Ambas ganan lo mismo, aunque como madre soltera, Randa cuenta con ayudas sociales: "Si trabajas jornada completa, te pagan entre un 50 y un 25 %. Si trabajas media jornada, un 80 %. Si no trabajas, el 100 %".

Ahora con el Brexit, el Reino Unido ha cerrado la puerta a los trabajadores europeos que quieran optar a un empleo no cualificado. Randa y Beatriz tienen menos competencia y han notado algunos cambios, como una mejoría en ciertas condiciones o más flexibilidad. "Tengo amigos que lo han notado más. Cambian de trabajo porque les van a pagar más, pero yo no lo he notado tanto", asegura Beatriz.

02.12 min La "Gran Renuncia", millones de trabajadores de EE.UU. quieren renegociar sus condiciones laborales

Por otro lado, aunque en EE. UU. encontramos los salarios más altos, desde hace meses se está produciendo lo que se conoce como 'La gran renuncia'. Muchos trabajadores abandonan sus puestos de trabajo porque quieren renegociar sus condiciones o porque están mal pagados, entre otros motivos.

"Buscan más satisfacción personal, quieren más tiempo, más flexibilidad. Es gente que siente que avanza en sus carreras, pero no lo hace económicamente", explica Patricia Campos, experta en el mercado laboral estadounidense. Ya se estudia como el mayor cambio en el mercado laboral de este país en casi un siglo.