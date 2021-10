El Gobierno y los sindicatos UGT y CC.OO. han acordado este jueves subir el salario mínimo interprofesional (SMI) 15 euros al mes, según ha podido confirmar RTVE. Un incremento que se sitúa en el medio de la horquilla recomendada por los expertos de entre 12 y 19 euros.

Esta propuesta de revalorización no contará con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que han rechazado reiteradamente incrementar el SMI porque consideran que no es el momento, ni se dan las circunstancias para ello dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.

En un comunicado conjunto, ambas partes aseguran que el Gobierno y los sindicatos se comprometen al cumplimiento del objetivo de situar el SMI en el 60 % del salario medio, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023, una exigencia que habían transmitido desde los sindicatos.

La subida será la que proponía el Gobierno, que planteaba incrementarlo entre 15 y 19 euros, mientras que los sindicatos lo consideraban insuficiente en un contexto de elevada inflación.

UGT, no obstante, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado, ya que esta subida "se produce en un contexto de dificultad económica, de aumento del IPC y de la subida desmesurada de la luz, que justifican total y absolutamente la subida del SMI". No obstante, han avanzado que continuarán exigiendo que la subida en 2022 se sitúe en los 1.000 euros.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha sumado a UGT y ha celebrado el pacto alcanzado, pero ha criticado que la patronal haya rechazado negociar la subida SMI cuando se está haciendo "un esfuerzo económico para sostener el empleo". "No es un buen precedente", ha lamentado en una entrevista en La noche en 24 horas.

Sordo ha recordado que se van a canalizar millones de euros procedentes de los fondos europeos para impulsar las empresas. "En este momento no son acuerdos solo para recibir recursos, sino también para responsabilizarse de otras cosas", ha señalado.

Unai Sordo: (CCOO): "No me parece de recibo que la patronal se haya negado a negociar"

Unai Sordo: (CCOO): "No me parece de recibo que la patronal se haya negado a negociar"

Yolanda Díaz pide a la patronal que "vuelvan a la senda del reencuentro"

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también ha afeado la actitud que ha mantenido la patronal durante la negociación. "La CEOE entró pidiendo cero y salió pidiendo cero, eso no es negociar", ha lamentado. En una entrevista en La noche en 24 horas, ha agradecido le ha pedido que "vuelvan a la senda del reencuentro", ya que "lo importante es que exista dialogo social" y que se pueda alcanzar acuerdos comunes.

"Hemos cedido todas las partes y me apena que ante una subida tan pequeña no la haya aceptado (...) no negociar son líneas rojas y fronteras. Ni los sindicatos ni yo fuimos así", ha recalcado.

37.40 min Yolanda Díaz afea la actitud de la patronal en la negociación del SMI y le pide que "vuelva a la senda del reencuentro"

Preguntada sobre las relaciones entre socios de Gobierno, la titular de Trabajo ha rechazado desencuentros con la vicepresidenta económica Nadia Calviño en esta materia y se ha limitado a asegurar que la subida del SMI es "una decisión de Gobierno, pensemos lo que pensemos cada uno".

"En el seno del Gobierno, que es muy extenso, tenemos opiniones diversas y tareas diferentes", ha añadido, asegurando que las discrepancias se deben a las competencias de cada ministerio y no "a las camisetas" de cada uno.

00.18 min Calviño, sobre la subida del SMI: "En este momento no hay ningún acuerdo y vamos a dejar que sigan las negociaciones"

Calviño había asegurado este mismo jueves que por el momento no había ningún acuerdo y que su intención era dejar que sigan las negociaciones para que "en los próximos días tomemos la decisión que es la responsabilidad del Gobierno".

"Enseguida lanzaremos el proceso formal de consultas a todos estos agentes sociales para que cuanto antes pueda adoptar la decisión el Gobierno", afirmaba.