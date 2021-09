El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este martes que la patronal no va a apoyar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para lo que queda de 2021, tal como propone el Gobierno y reclaman los sindicatos, porque a su juicio todavía "es un momento delicado".

"No estamos diciendo que no se suba, estamos diciendo que no se suba ahora, con la que está cayendo", ha afirmado en declaraciones a Radio Intereconomía, después de que la reunión de este lunes sobre el SMI se cerrara sin acuerdo ya que ninguna de las partes cedió en su posición a la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo la pasada semana, que toma como punto de partida los 15 euros de media para lo que resta de año, aunque con margen para mover esa cifra en aras del acuerdo social.

A su juicio, "no es bueno" y "no es el momento de subir el SMI", aunque ha insistido en que "el Gobierno tiene la facultad de hacerlo sin necesitar el consenso" y que el hecho de no apoyar el incremento del salario mínimo no significa que las patronales no se vayan a sentar en otras mesas del diálogo social. "Hay mil temas sobre la mesa y nos sentaremos a hablar y si no estamos de acuerdo, lo diremos, como esta vez. Yo me debo a las empresas y a los autónomos de este país. Hacemos los planteamientos que pensamos que son buenos para España (...) No vamos a estar pendientes de presiones", ha indicado.

Actualmente el salario mínimo se encuentra en 950 euros mensuales por catorce pagas y la intención del Gobierno es subirlo para lo que queda de año entre 12 y 19 euros al mes, lo que supondría un incremento en valores relativos de entre el 1,2 % y el 2 %. Esta horquilla seguiría las recomendaciones del informe sobre el SMI realizado por una comisión de expertos y publicado el pasado mes de junio, al que se atienen ahora desde el Gobierno.

Los sindicatos ven "complicada" la negociación En la misma línea se ha posicionado el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, sobre un posible acuerdo para la subida del salario mínimo: "Desgraciadamente las posturas son antagónicas porque no es el momento", ha apuntado en una entrevista en el Canal 24 Horas, donde ha destacado que "la realidad económica que vive España dista mucho de una subida salarial".



Debido a esta negativa de la patronal, los sindicatos ven "complicada" la negociación para subir el salario mínimo. "Tripartito no tiene ninguna pinta de que vaya a haber", ha dicho el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, entrevistado en Las Mañanas de RNE. "Hay mucha presión por parte de algunos sectores [...] hay que ver si es posible un acuerdo entre Gobierno y sindicatos", ha agregado Sordo. Por su parte, el líder del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha dicho en La Hora de la 1, sobre la negociación del salario mínimo que le parece que la patronal "tiene que decidir si quiere continuar la senda del acuerdo (...) o si, definitivamente, le da un portazo al SMI". Los sindicatos ven "complicado" el acuerdo del SMI: "No se puede ir a una subida ridícula" En este sentido, y en respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, instando a la CEOE a que explique por qué no apoya la subida del SMI y, por tanto, a la población más vulnerable, Garamendi ha señalado que la patronal está "con gente débil como la gente del campo" o con las muy pequeñas empresas que están fuera de convenio y a las que la subida del SMI "puede hacer mucho daño", pues en los últimos tres años esta renta mínima ya ha subido un 30 %. Además, ha subrayado que aunque la subida salarial media que se está pactando en negociación colectiva es del 1,5 %, una quinta parte de los convenios firmados (el 21 %) se está cerrando con los salarios congelados, como el convenio de la hostelería de Madrid.