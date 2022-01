Sudáfrica detectó una nueva variante del coronavirus, bautizada como ómicron o B.1.1.529 y, como con el batido de las alas de una mariposa, su presencia se ha extendido por todo el mundo. Al menos 110 países han confirmado positivos y los gobiernos han reintroducido algunas restricciones para frenar su avance.

Mientras tanto, la comunidad científica trabaja para conocer más sobre esta variante con un "alto número de mutaciones" con potencial para ser más transmisible y escapar a la inmunidad de los anticuerpos producidos por las vacunas o por haber pasado ya la COVID-19. Estos riesgos todavía no se conocen con exactitud, pero algunas informaciones también sugieren que el riesgo de enfermedad grave es menor con ómicron.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha estimado que desplazará a delta y se convertirá en la variante dominante "en los dos primeros meses de 2022", según sus modelos matemáticos.

Los laboratorios de Pfizer y BioNTech han reconocido que la pauta completa de su vacuna (dos dosis) perdería inmunidad frente a la nueva variante, algo que podría solventarse con una tercera dosis de refuerzo. En la misma línea, la Universidad de Hong Kong ha concluido que tres dosis de la vacuna de ARNm sí otorgan la suficiente protección frente a la nueva variante, algo que no ocurriría con la misma pauta de la vacuna CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac.

¿Provoca una enfermedad más grave?

Más allá de la contagiosidad, la cuestión gira en torno a la gravedad de la enfermedad provocada por ómicron. De nuevo, todavía faltan datos, pero las primeras informaciones permiten afirmar que los síntomas son muy similares a los de las otras variantes conocidas e, incluso, son más leves. De hecho, según los datos de Sudáfrica que recoge el Financial Times, pese al rápido aumento de las hospitalizaciones, el número de pacientes en unidades de críticos y las cifras de muertes han sido inferiores a las de la variante delta.

Un comportamiento similar se está observando en Reino Unido y Dinamarca, de acuerdo con la OMS, que asegura que los primeros datos sugieren que "hay un menor riesgo de hospitalización" que con delta. No obstante, de nuevo, es necesario seguir investigando para confirmar esas buenas noticias y entender de qué modo es distinta la infección o cómo afectan factores como estar o no vacunado, haber pasado la infección, etc.

En todo esto podrían estar influyendo otros factores sociales y demográficos, como el contexto en el que se dan los brotes (los primeros se dieron entre estudiantes universitarios, como recordó la OMS) o el hecho de que la población sudafricana está menos envejecida que la europea. "Nos falta saber el tiempo medio de estancia en el hospital en Reino Unido desagregado por edades y cuántas de las hospitalizaciones resultan en decesos", advirtió la inmunóloga Matilde Cañelles en un hilo de Twitter.

Además, unos pocos estudios -como este de Hong Kong- han sugerido que ómicron se multiplicaría mucho más rápido en las vías respiratorias y menos en los pulmones, lo que explicaría, primero, la mayor transmisibilidad y, segundo, que la enfermedad sea más leve. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos son todavía muy escasos y resultado de pruebas en laboratorio.

Pese a estos indicios, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedade recordó en un informe a mediados de diciembre que es "muy probable" que ómicron provoque más hospitalizaciones y muertes en los próximos meses que las que se calcularon para la variante delta. "Incluso si la gravedad de la enfermedad causada por ómicron es igual o inferior a la gravedad de delta, el aumento de la transmisibilidad y el consiguiente crecimiento exponencial de los casos superarán rápidamente cualquier beneficio de una gravedad potencialmente reducida", han argumentado los técnicos de la UE.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la nueva variante está circulando también en países con bajas tasas vacunales, por lo que están más desprotegidos frente a la COVID-19 grave.