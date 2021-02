Investigan la primera mutación del coronavirus que recombina las variantes de Reino Unido y California

Investigadores estadounidenses aseguran que han detectado una versión híbrida del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, en el que se combinan las variantes británica y californiana. Los expertos creen que puede ser el responsable de la actual ola de contagios que se está produciendo en Los Ángeles, ya que sus mutaciones lo hacen más transmisible y especialmente resistente a los anticuerpos.



El informe, publicado en New Scientist, sostiene que estas dos variantes del coronavirus -la británica B.1.1.7 y la californiana B.1.429- han combinado sus genomas para formar una versión híbrida del SARS-CoV-2 con importantes mutaciones. Aunque en ningún momento ha podido garantizar que la combinación de cepas sea más peligrosa que cualquiera de las variantes del virus conocidas hasta ahora.



El virus híbrido ha sido identificado por Bette Korber, investigadora de Los Alamos National Laboratory, en Nuevo México, quien afirma haber encontrado una evidencia "bastante clara" en su base de datos de genomas virales de Estados Unidos, antes de advertir de que la pandemia "podría entrar en una nueva fase". "La recombinación podría haber permitido que se hayan acoplado un virus más infeccioso y otro más resistente", ha resumido.



La variante de Reino Unido genera una mayor carga viral en la sangre, lo que implica un aumento en su capacidad de transmisión. De hecho, puede ser hasta un 70% más contagiosa que la versión original del virus detectada por primera vez en Wuhan. Por su parte, la mutación de California ofrece una mayor resistencia a los anticuerpos.

Algo muy común en los coronavirus

De confirmarse, esta recombinación sería la primera detectada. En diciembre y enero, dos grupos de investigación informaron de forma independiente que no habían visto ninguna evidencia de recombinación en el SARS-CoV-2 que circula en Estados Unidos, a pesar de que se trata de un hecho esperado, ya que es común en los coronavirus.



La recombinación podría conducir a la aparición de nuevas variantes, algunas de las que incluso podrían más peligrosas, aunque todavía no está claro qué grado de amenaza podría representar este posible primer evento de recombinación. Korber solo ha logrado identificar un único genoma recombinante entre miles de secuencias, y tampoco se sabe si esta nueva versión del virus se está transmitiendo de persona a persona o si por el contrario se trata de un hecho puntual.

“Sergei Pond: Todos los coronavirus se recombinan, por lo que la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá.“

"No hay evidencia de una recombinación generalizada", apunta al respecto el Sergei Pond, profesor de biología de la Universidad de Temple (Estados Unidos), en la publicación New Scientist, aunque asegura que “es posible que estemos llegando al punto en que se esté produciendo a un ritmo apreciable”. Como deja claro, "todos los coronavirus se recombinan, por lo que la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá".



Otra investigadora, Lucy van Dorp, del University College de Londres, dice que aún no ha tenido constancia de la versión híbrida del SARS-CoV-2, pero que "no se sorprendería si comenzaran a detectarse algunos casos".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se encuentra sobre la pista del nuevo virus recombinado, aunque el hallazgo sigue rodeado de incertidumbre. La responsable del equipo técnico para la COVID-19, Maria van Kerkhove, ha asegurado en Twitter que "La OMS lo está investigando, pero necesitamos más información".