La Organización Mundial de la Salud (OMS) rebaja el optimismo sobre el inicio de las vacunaciones masivas, y cree que estas campañas no serán suficientes para garantizar la inmunidad colectiva en 2021. Una situación que además se verá agravada por el actual avance desbocado de la COVID-19 en gran parte del mundo. En este escenario, más de 1.750 científicos de 124 países, reunidos en un encuentro organizado por el organismo sanitario internacional, han avisado de que el aumento de la transmisión del coronavirus incrementará también la aparición de nuevas cepas.



Hasta ahora, las variantes más significativas descubiertas -como la de Reino Unido, Sudáfrica o Japón- están asociadas con aumentos en la transmisibilidad, pero no con la gravedad de la enfermedad. No obstante, se están realizando investigaciones para determinar si los cambios afectan las herramientas y medidas de salud pública disponibles para luchar contra la pandemia. Los expertos destacan la importancia de integrar el estudio de las mutaciones en la agenda global de investigación e innovación.



Insisten en la importancia de investigar para detectar de manera temprana el impacto potencial de las variantes emergentes en los diagnósticos, tratamientos y vacunas. "Nuestro objetivo colectivo es adelantarnos en el juego y tener un mecanismo global para identificar y estudiar rápidamente las variantes de interés y comprender sus implicaciones para los esfuerzos de control de enfermedades", ha dicho la jefa del Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS, Ana Maria Henao Restrepo.

No se prevé inmunización colectiva en 2021 Las estimaciones indican que más de 1.900 millones de personas, casi un cuarto de la población mundial, no tendrá acceso a las vacunas COVID al menos hasta 2022. Con esta cobertura insuficiente, alcanzar la inmunidad colectiva en 2021 se convierte en un objetivo muy lejano. Las vacunas contra el coronavirus, un lujo solo al alcance de los países más ricos



La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Alianza para la Vacunación (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), han puesto en marcha un mecanismo denominado COVAX, creado específicamente para asegurar que los países más pobres también tengan acceso a las vacunas contra el coronavirus. Su objetivo mas inmediato es disponer de 2.000 millones de dosis para cubrir el 20% de la población de cada país.



Pero COVAX se está enfrentando a graves problemas ya desde su nacimiento. Solo ha conseguido una parte de esas dosis que espera comprar en 2021, aún no ha confirmado contratos concretos para distribuir vacunas y también ha anunciado que no cuenta con financiación suficiente.