El Gobierno aprueba 5.000 millones para el plan de empleo juvenil: "La mayor inversión de la democracia", según Díaz

El Gobierno ha aprobado el plan de empleo juvenil, cuya denominación oficial es Estrategia Juventud Avanza con una dotación de casi 5.000 millones. Una cifra que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que es "la mayor inversión que ha realizado el Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el problema del desempleo juvenil".

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera ha señalado que se trataba de "una gran asignatura pendiente" y la mayor cuantía va destinada a la garantía juvenil plus (2021-2027) con 3.263 millones de euros del Fondo Social Europeo para impulsar el empleo joven con el compromiso de encontrar un puesto o un curso de formación para cada joven que lo solicite en un plazo de cuatro meses.



Según ha explicado Díaz, "el principal problema que tiene España es el desempleo", ha dicho la ministra, "pero singularmente el de los jóvenes", cuya tasa de paro llegó a alcanzar al 56 % de la población joven en 2013. En 2020, el paro entre las personas jóvenes de hasta 29 años fue del 30,19 %, alcanzando el 39,6 % entre las personas menores de 24 años (EPA segundo trimestre de 2020).

Plan de recuperación

A la garantía juvenil plus, que recibirá unos 3.263 millones a través del FSE, se suman las inversiones para jóvenes que incluye el plan de recuperación, transformación y resiliencia por otros 937 millones. Esta cifra incluye, entre otros, el programa Primeras experiencias (330 millones), el Investigo (315 millones) y el Tándem (120 millones).



"El hecho de ser joven no es un factor de segmentación para tener un puesto de trabajo digno", ha dicho Díaz, quien ha pedido a las empresas que se involucren también en el impulso de un empleo joven de calidad: "si tenemos trabajos precarios, tenemos empresas precarias".



"No podemos tener jóvenes contratados por 436 euros al mes", ha denunciado la ministra, quien ha asegurado que "una parte de los jóvenes ha caído en el desánimo", lo que significa que están inactivos, ni siquiera en el paro, ya que no buscan un puesto ni se forman. El plan aprobado agilizará la atención a demandantes de empleo y detectará a los que no buscan trabajo porque no esperan encontrarlo.