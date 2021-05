La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este viernes que el Gobierno no tiene entre sus planes "abaratar el despido" ni implantar la conocida como 'mochila austríaca', una especie de fondo de capitalización de cada trabajador que sustituiría o complementaría la indemnización por despido, tal como ha recomendado el Banco de España para corregir la desigualdad de los trabajadores temporales.

"Cada institución debe de abordar sus competencias", ha sentenciado Díaz, quien ha recordado que es competencia de su Ministerio "definir las líneas de actuación en el ámbito del mercado de trabajo" y que, entre ellas, "no pasa por este Gobierno progresista abaratar el despido" ni implantar la 'mochila austríaca'.

La ministra se pronuncia así sobre las recomendaciones impulsadas por el Banco de España este jueves, que planteaba corregir la desigualdad de los trabajadores temporales con un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos. No es la primera vez que el organismo defiende la 'mochila austríaca', planteada ya en la reforma laboral socialista de 2010, pero en esta ocasión calcula su coste de implantación, superior a los 9.000 millones de euros, y propone que el Estado financie unos 8.000 millones con cargo, al menos parcial, a los fondos comunitarios.

Sobre ésta, la vicepresidenta tercera ha afirmado que el Gobierno, en las reformas estructurales que ha enviado a la Comisión Europea, no incluye esta "salida". Además, ha incidido en que tampoco la consideraban la "fórmula adecuada" para España la Comisión de Expertos de 2013. "No tiene sentido en una crisis buscar herramientas que abaraten el despido", ha dicho también la ministra, para quien no puede vincularse esta cuestión con la temporalidad en los contratos. A su juicio, "España es de los sitios en los que el despido es más barato".

Preguntada por la reforma fiscal, Díaz ha rechazado que desde el Gobierno se hable de una subida de impuestos. Por el contrario, ha defendido que el objetivo es "modernizar la estructura de ingresos en España". "No se trata de subir o bajar impuestos", ha asegurado al descartar que el debate se centre en esta cuestión. Así, ha sostenido que el debate debe ser "quién paga impuestos", planteando que para unos tendrán que "bajar" y otros tendrán que "aportar más".