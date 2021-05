El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un plan para luchar contra el desempleo juvenil para facilitar la formación y la contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años.

"Los jóvenes nos piden una oportunidad y este Gobierno va hacer todo lo posible por dársela", ha subrayado Sánchez durante su intervención ante el congreso Federal de UGT, que se celebra en Valencia, donde ha reiterado el comprimiso del Gobierno con este colectivo, que registra la tasa de paro más alta de la Unión Europea (UE) y roza ya el 40 %. "Un plan que concentra una inversión de importantes dimensiones para hacer frente a uno de los grandes retos de nuestro mercado de trabajo", ha destacado el presidente.

A través de este plan de choque, las comunidades autónomas contarán con 600 millones de euros para financiar contratos formativos que otorguen oportunidades de empleo y formación para jóvenes menores de 30 años. Además, se invertirán otros 765 millones en tres programas dedicados al primer empleo, a la investigación y a ámbitos de futuro como la transición ecológica o la innovación digital.

En concreto, contempla la creación del Programa Primeras Experiencias Profesionales, para facilitar "una primera oportunidad que abra a los jóvenes las puertas del mercado laboral"; la puesta en marcha del Programa Investigo, para fomentar la investigación y la tecnología y "retener nuestro talento"; y un programa de formación que se desarrollará mientras el joven trabaja y que pretende "fomentar el empleo en las ocupaciones de mayor futuro": transición ecológica y economía verde; digitalización, cohesión social y lucha contra la despoblación.

Asimismo, el Gobierno procederá a renovar el sistema de garantía juvenil -destinado a facilitar oportunidades de empleo y formación a menores de 25 años no ocupados-, dando lugar a una garantía juvenil "plus" que garantizará "un plan de empleo digno que contará con 3.000 millones entre 2021 y 2027", financiado a través de los fondos europeos. "No vamos a permitir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis", ha recalcado.

