Aschraf es uno de los casi 2.000 menores que entraron en Ceuta en la última crisis migratoria. Sin embargo, su icónica imagen entrando a nado con un improvisado flotador ha dado la vuelta al mundo después de haber sido socorrido por el ejército español y devuelto a Marruecos a través de la frontera en la playa de El Tarajal. Ahora, la Justicia debe dirimir si esa entrega se produjo fue forzada y, por tanto, ilegal.

Su caso es uno de los muchos que estudia la Fiscalía, que trata de averiguar si se produjo la devolución en caliente de menores no acompañados cuando cerca de 10.000 personas migrantes entraron en Ceuta. De todos ellos, 8.000 fueron devueltos de facto según entraban en España si se demostraba su mayoría de edad.

Por otra parte, hay más de 1.100 menores que siguen en Ceuta a la espera de que se resuelva su situación. La ciudad autónoma ya ha manifestado que se encuentra desbordada mientras que el Rey de Marruecos ha dado instrucciones para que todos los menores no acompañados que hayan entrado ilegalmente en la Unión Europea sean readmitidos en el país magrebí.

En el caso de que el inmigrante sea menor de edad o no se pueda determinar cuántos años tiene, no puede ser devuelto en caliente según la legislación española además de ser contraria a la protección de la infancia recogida por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, Aschraf regresó a Marruecos aunque él no quería.

Los tres intentos fallidos de cumplir un sueño Un equipo de TVE ha podido entrevistar a este menor de 16 años en Marruecos. Vive en una barriada a las afueras de Casablanca con su tercera madre. Aschraf explica cómo fue abandonado al poco de nacer cuando su joven madre biológica renunció a cuidarle. El Gobierno acuerda con las comunidades la acogida de 200 menores migrantes procedentes de Ceuta En ese punto, otra mujer se hizo cargo de su manutención y educación aunque falleció al poco tiempo, quedándose sin familia de nuevo. Ya con su tercera madre, la actual, ha intentado cruzar a España en tres ocasiones porque "allí hay trabajo, hay futuro", según relata Aschraf, que dejó la escuela a los nueve años. En febrero, Aschraf abandonó su humilde casa con techo de uralita para ir a trabajar a un desguace con el que sacar algo de dinero en su viaje a Europa. No avisó a su madre de sus intenciones. Este menor marroquí pasó cuatro meses compartiendo piso con otras cuatro personas hasta que se quedó sin dinero. De ahí, se tuvo que ir a la calle hasta que saliera una oportunidad para ir a España.