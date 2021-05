"Estaba en mi casa, vino un primo con unos amigos y me dijeron que era un buen momento para viajar a España. Me despedí de mi familia y me fui con lo puesto", relata a RTVE.es Mohamed. Tiene 30 años y es uno de los jóvenes marroquíes que han llegado nadando a Ceuta. "Los controles eran raros", dice al intentar explicar su travesía. "Nos paraban, pero luego nos dejaban seguir. Era como un sí y un no", dice.

Desde su casa cogieron un taxi y ya cuando llegaron a la frontera nadó media hora hasta pisar territorio español. "Yo no había nadado mucho en mi vida y claro que es peligroso", afirma, consciente del riesgo. Un adulto ha fallecido en el intento de llegar a España. Sin embargo, más de 8.000 personas, la mayoría marroquíes, entre las que habría 1.500 menores, han accedido irregularmente a Ceuta desde la madrugada de este lunes bordeando el espigón marítimo fronterizo de Benzú, en la bahía norte, y del Tarajal. Una situación que ha colapsado la capacidad de acogida de la ciudad autónoma.

01.08 min ¿Cuál es la ruta que están siguiendo los migrantes que llegan a Ceuta?

"Quiero trabajar y ayudar a mi familia. Todos mis amigos queremos trabajar", dice en plural. Una frase que se repiten entre todos los que intentar pisar suelo europeo. Del otro lado de la frontera, en la ciudad de Castillejos, un equipo de Televisión Española ha podido grabar -sin resistencia de las autoridades marroquíes, algo poco habitual- cómo centenares de personas avanzaban en grandes grupos hasta el mar, desde donde se divisa Ceuta. La mayoría son jóvenes varones aunque, con respecto a crisis migratorias anteriores, en esta ocasión hay más rostros de mujeres, adolescentes e incluso niños pequeños. Caminan sin pausa y lo hacen ante la pasividad de la gendarmería del reino alauita. Dicen que solo buscan un futuro mejor.

"No tenemos nada en Marruecos", dice Haisa. Tiene 21 años y añade: "Yo ya no estudiaba, tenía en la mente viajar a Europa. Vino a casa mi tío y me dijo ¡Vamos a España es el momento!". No tienen claro lo que va a pasar a partir de ahora, pero aseguran que lo importante es que han logrado cruzar la valla. "Hemos venido nadando aunque no es mucho, pero es peligroso. Yo tardé una hora", asegura el joven. Es la quinta vez que lo intenta en dos años. La pasada madrugada a las seis de la mañana lo logró.

“Anoche estuvimos varios vecinos repartiendo ropa seca, hacía mucho frío y vi a muchos niños y mujeres“

Nos atienden en un restaurante de comida típica marroquí que les está dando bocadillos y agua. "Lo que ha pasado estos días jamás lo había visto. Llegan empapados. Están en la calle y en los parques", asegura Abdelkarim, dueño del restaurante y vecino de la ciudad. Él nació en España, pero es de origen marroquí. "Anoche estuvimos varios vecinos repartiendo ropa seca, hacía mucho frío y vi a muchos niños y mujeres", asegura.

No todos los que llegan al restaurante tienen dinero. "Algunos pagan, pero a otros les damos un bocata porque tienen que comer". Abdelkarim asegura que sus argumentos le desarman, pero lo más complejo es ver que no saben a dónde ir.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido "máxima firmeza" y ha puesto los medios para asegurar las fronteras de la ciudad autónoma y para devolver a las personas que han entrado ilegalmente "siguiendo los protocolos en vigor".