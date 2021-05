Las oficinas tradicionales, con largas hileras de mesas y despachos, serán una de las víctimas de la pandemia, en beneficio de las viviendas. Cuando se cumple algo más de un año desde la irrupción del teletrabajo, apenas un 4 % de los trabajadores desea volver a trabajar todos los días en la oficina, según un estudio realizado por el IESE y Savills Aguirre Newman, mientras que la inmensa mayoría, casi un 70 % de los encuestados, apuesta por una fórmula híbrida que combine la presencialidad con el trabajo a distancia. Esto ha llevado a los trabajadores a darle una mayor importancia al hogar, a primar el confort por encima del diseño y a adaptar los espacios a una nueva rutina que tiene visos de quedarse, al menos de momento.

Solo en el primer trimestre del año, más de 2.146.000 personas en España -el 11,2 % de los ocupados- trabajó desde su propio domicilio más de la mitad de los días, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Antes de la llegada de la COVID-19, el teletrabajo apenas era habitual para el 4,8 % de la población ocupada, pero que a raíz del confinamiento alcanzó su máximo en el segundo trimestre de 2020, llegando triplicarse hasta el 16,2 %.

El auge de esta modalidad laboral ha hecho que la vivienda haya ganado poco a poco terreno a la oficina y que se haya cuestionado incluso su utilidad. “Nos encontramos en un momento de transformación en el que la oficina debe reconvertirse con el objetivo de ser atractiva para que el trabajador quiera volver a ella”, explica a RTVE.es la arquitecta y marketing manager de Vitra en España y Portugal, Amparo Martínez, quien insiste en que es necesario dejar atrás esa visión de la oficina colmena “muy enfocada al trabajo productivo”.

Sin embargo, el mismo estudio del IESE y Savills Aguirre Newman revela que solo un 12 % de los encuestados trabajaría en remoto todos los días. A pesar de que los que se decantan por esta opción señalan que el teletrabajo facilita el cuidado de la familia (61 %), permite ahorrar dinero en transporte (48 %) y practicar algún deporte o hobby (48 %), lo cierto es que la necesidad de desconectar y entablar relaciones personales tiene un mayor peso entre los empleados.

Replantear los espacios

Así, ahora que el teletrabajo tiene visos de convivir a corto y medio plazo, al menos a través de esta modalidad híbrida por la que apuestan las empresas, la necesidad de adaptar los espacios ha cobrado protagonismo en los últimos meses. “En estos momentos existe un auge de las reformas porque mucha gente se ha dado cuenta de las carencias que tiene su hogar”, señala Martínez, quien cree que ahora se apuesta por “un replanteamiento de la compartimentación del hogar, teniendo sobre todo en cuenta la privacidad y el espacio”.

En la misma línea, el arquitecto y socio de Luitom Interiorismo, Luis Sánchez, nos explica que una de las soluciones más habituales es transformar alguna habitación de la casa en espacio del teletrabajo. “Una propuesta que, si volvemos al presencialismo en la oficina, se puede readaptar, al contrario que la compra de una nueva vivienda lejos de la sede de la empresa”, apunta. Por ejemplo, Sánchez alude a reconvertir el famoso cuarto de invitados que se reservaba en las casas, y que ya está desapareciendo.

No obstante, ambos expertos recuerdan que todo depende de muchos condicionantes, como por ejemplo el tamaño de la vivienda o el número de convivientes. “Hay que aceptarse a la situación y ser realistas. En el caso de disponer de poco espacio, hay tendencias que de alguna forma ya existían y que ahora se pueden potenciar, como aprovechar la luz natural”, apunta la arquitecta.

De hecho, a la hora de elegir el lugar de trabajo en casa, desde Luitom Interiorismo recuerdan que una buena iluminación ayudará a no tener que forzar la vista y a ahorrar energía. En caso de que no sea posible, otra alternativa es utilizar elementos que simulen al máximo la luz del sol, que aporten un toque cálido y funcional, como un flexo de sobremesa y una luz ambiente. “Y también que no sea no sitio que siempre te obligue a mirar a la pared, sino que puedas levantar la vista y alternar en tener la vista pegada al ordenador y a media distancia para descansar los ojos”, expone Sánchez.