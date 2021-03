Conciliación: misión (casi) imposible

La igualdad estará más cerca cuando se cumpla la triple c: los cuidados estén en el centro, haya conciliación laboral y, sobre todo, corresponsabilidad. Es la opinión de las expertas que aseguran, en este Día Mundial de la Conciliación, que la pandemia no ha hecho más que poner de manifiesto lo que llevan años denunciando: que la conciliación sigue siendo una quimera. Entre sus soluciones, medidas reales con perspectiva de género que consigan llegar a la sociedad.

Hace poco más de diez meses nació su hija. Se convirtió en madre, según relata a RTVE.es, dejando de lado su trayectoria laboral: “ quise estar presente y no me arrepiento . Estoy viendo crecer a mi hija y en cuanto al trabajo, soy optimista y espero poder volver a trabajar en unos meses”.

Laura Martín no quiere conciliar . No, al menos, si eso supone “tener que dejar de ver a su hija durante diez horas al día”. Esta abulense de 32 años contaba hace dos a Radio Nacional de España que, con una jornada real de 50 horas a la semana, no veía hueco para ser madre. Se proyectaba como parte del 70% de mujeres que según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) llegan a los 35 sin tener hijos.

El camino a seguir para conseguir la igualdad

Baena, Castellanos y Martín coinciden. Todas hablan de políticas públicas que promuevan la igualdad. También lo hace la Comisión 8M que denuncia que “el Estado no se responsabiliza de garantizar que haya servicios y recursos de cuidados, públicos y dotados con la financiación adecuada. Además, no regulariza la situación de las mujeres que realizan los trabajos de cuidados, no reconoce el valor social de los millones de horas que invertimos en el trabajo de cuidados no remunerados, y no promueve la educación en una ética de los cuidados y los derechos”.

Para el club de las Malasmadres las medidas concretas que iniciarán el cambio de verdad tendrán que tener una triple perspectiva: laboral, familiar y social. “De nada nos sirve una ley que cambia y que no cambia en la mayoría de las familias. Es imprescindible legislar con perspectiva de género. Nos parece muy importante que en leyes como la del teletrabajo no haya perspectiva de género, no haya flexibilidad". es decir, insiste Baena a TVE: "No haya ese carácter imperativo legal en el teletrabajo que es tan importante en tiempos de pandemia”.

Su asociación, que también aboga por las redes formales de cuidados desde las instituciones, lleva su reclamación hasta las empresas. Porque, en definitiva, añade: “el cuidado de las hijas y los hijos es una responsabilidad social, no solo nuestra”.