Nada le hacía presagiar a Gloria que la casa de sus sueños se convertiría en su peor pesadilla. Después de invertir los ahorros de su vida en la entrada de una vivienda de segunda mano en Valencia, las humedades y los malos olores hicieron acto de presencia solo tres meses después de la compraventa. “A los seis meses apareció el moho y un año más tarde mi bebé estuvo varias semanas ingresado por bronquitis aguda a causa de la mala calidad del aire”, nos cuenta ahora desde la casa de sus padres, donde se ha visto obligada a volver junto a su familia hasta que los tribunales resuelvan el caso.

La de Gloria es una situación más que habitual a la hora de comprar una vivienda, aseguran los expertos consultados por RTVE.es, que califican estos defectos como "vicios ocultos", indetectables en el momento de la transacción. “Normalmente los vicios ocultos se suelen encontrar en viviendas de segunda mano y no tan habitualmente en las de nueva construcción, aunque también los hay”, asegura el abogado especialista en derecho inmobiliario Juan Carlos Rodríguez.

26.20 min Transcripción completa En ocasiones tras una histórica y bonita fachada, se esconden graves problemas estructurales que dificultan y mucho la habitabilidad de estas viviendas. Me dijo que eran cimientos... Mira aquella raja de allí enfrente. Los muros de carga o no sé qué dijeron... -Este techo está a punto... Este edificio está herido de muerte ahora mismo. Rompe y cae sobre la marcha, no se oye crujir antes. -Un palmo de agua dentro de casa. Aquí de día y de noche estamos chupando las humedades que hay aquí. -Han sido ocho millones de litros de agua potable que hemos tirado a la basura. Muchas veces no se trata de la dejadez de los propietarios. Los problemas surgen por motivos ajenos a los inquilinos. Vimos que habían caído unos trozos del techo, pero no que estaba afectado de aluminosis. -Aquí de vez en cuando se mueve ese mueble, se mueve el sofá. -Ya no queda ni viga. -Es impactante. -Sí... Impactante y preocupante a la vez. -Con esta altura evidentemente puede... puede provocar bastantes daños. -Dio la casualidad de que había salido a trabajar, si no... fijaos lo que podía haber pasado. (Música de cabecera) -"Este rinconcito que a simple vista parece un oasis es, sin embargo, la pesadilla de Carmen. Lo que parece un manantial natural es en cambio la filtración del depósito municipal de agua de Saint Josep, en Xátiva, y que está arruinando su casa". -Esta es mi casa, es una de las que más afectadas está, por filtraciones del depósito municipal. Si os dais cuenta hasta aquí baja el agua. Esta casa era de mis abuelos. Yo tenía un proyecto de... esta casa y gracias a que el ayuntamiento no ha solucionado el problema, pues es una casa que tengo completamente en ruinas. Si os dais cuenta ha ido bajando todo el agua de arriba, donde están los depósitos, el agua cómo va supurando de todo lo que va sumando de arriba. Lo primero que nos encontramos aquí es una de las filtraciones. Si te das cuenta mira qué charco hace. Todo esto va filtrándose, filtrándose, filtrándose, hasta que llega a abajo. Mirad con qué fuerza sale el agua. Es un manantial tipo fuente. Mira cómo chorrea. Así durante todos los días, 24 horas, míralo. -Esto es lo que te tira pared y casa. Sí. -A mí me cuesta entender que esto sea un depósito, que no salga de la montaña. Se comprobó que no salía de la montaña, que salía del depósito por peritos especialistas en el tema. Era un problema de los depósitos. Ni puedo venderla, ni puedo rehabilitarla, ni puedo construir nada nuevo. Mi casa está completamente en ruinas y es un patrimonio que lo he dejado a perder. -"Carmen nos presenta a otros vecinos afectados". -Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es el depósito, la parte exterior, claro. Es un depósito que está completamente deteriorado, sin ningún tipo de mantenimiento y con una serie de fugas continuas, que provocan humedades continuadas. Y ocasionalmente se producen verdaderos reventones. Y con inundaciones en algunas zonas de este casco... de este casco antiguo. En nuestra casa es una situación permanente de humedad. No es un problema estético, es un problema de salud pública. Y es un problema de carácter ecológico también, por los miles y miles de litros de agua que permanentemente, diariamente, estamos desperdiciando. Este es un vídeo que grabé en una de las tantas inundaciones que hemos tenido. Fijaos la cantidad de agua... se introducía dentro de la casa. Este es el mismo lugar donde nos encontramos. Un palmo de agua dentro de casa. Está todo agrietado, todas las humedades que pasan por debajo. -Antonio, lo vemos un poco enfadado. -Sí, son muchos años que aguantamos esto. Se le ha venido a la vecina la casa abajo. La próxima puede ser alguna de las nuestras. -¿Nos permitiría entrar a su casa? -Claro, pase. Esta pared de aquí y eso de ahí. Entra todo el agua para acá. Aquí de noche y de día estamos chupándonos todas las humedades que hay aquí. Ya nos dijeron que era malo para la salud. Ahí está toda la humedad. Está por debajo. Aquí debajo de la puerta, cuando quite la alfombra, verán que hay agua ahí. Y eso es continuo. Cada vez que se quita esto, está chorreando. Y todas estas humedades que hay... Mira, aquí la escalera se deshace de las humedades. Aquí la pared... se va cayendo. Le hicimos a mi madre esta habitación para que no subiera arriba, porque ya es mayor... Está... Mira. Está todo ya... Mira, todo ya... La habitación esta tendrá dos años si llega. Y mira cómo está ya. -¿Del ayuntamiento qué te dicen? Dan largas. Aquí no se han movido. Lo que hacen es parchear. Hasta incluso aquí, mira. Se cae. Van cayendo trocitos. -Eso son vigas. Sí, son vigas, son vigas. Nos han dicho que en principio no hay demasiado problema, que puede aguantar. Si me tuviera que quedar aquí... no me quedaría. -"Más allá del casco histórico y ya en edificios modernos, el agua del depósito de Sant Josep continúa haciendo estragos". -Pues tenemos dos bombas hidráulicas y sacan el agua al conducto de la general de la finca y del conducto de la general pasa a los alcantarillados. Ahora mismo ha parado, no sabemos por qué. Pero estamos sacando unos 70 000 litros de agua diaria. -¿Diaria? -Desde finales de octubre. Hemos calculado y han sido entre ocho y nueve millones de litros de agua potable que hemos tirado a la basura. -Miércoles, 7 de abril. Y si no hubiésemos tenido las bombas estas, el agua hubiese estado saliendo por la calle. Y ahora viene la segunda parte y es que hemos encargado un estudio del posible daño que haya causado a los cimientos de la finca. -"Acudimos al Ayuntamiento de Xátiva para conocer qué pasa con las filtraciones del depósito de Sant Josep y por qué no se solucionan". Todo el agua de esa ciudad pasa por esos depósitos. Y si nos quedásemos en un momento dado sin agua, los depósitos apenas darían para ocho horas de agua. Por lo tanto nosotros que abastemos a un hospital, que es el hospital comarcal que da servicio a toda el área 13 de salud. No podemos cortar el agua. Entonces antes se están acometiendo otras intervenciones que permitirán vaciar los depósitos y hacer una intervención, pero hasta que no tengas ese equilibrio en el sistema no puedes vaciar los depósitos. -"El agua es mala consejera y si no que se lo digan a los vecinos del barrio de Besòs, en plena fachada marítima de Barcelona. Aquí se construyeron miles de viviendas en los años 60 para alojar a los emigrantes venidos de toda España. Y como había prisa se utilizó un cemento aluminoso, que fraguaba rápido, pero que con los años y la humedad se está deshaciendo con la misma celeridad". Estos son los sótanos. Esto lo apuntalamos nosotros, estos dos laterales. Y una de las vecinas dijo que... que sentía mucho ruido y volvimos a bajar con bomberos, y era porque se caía otra vez. Y vinieron bomberos y apuntalaron. -Vimos que habían caído unos trozos del techo, llamamos a un técnico, de esos técnicos que hay que hacen... revisiones y nos hizo un documento conforme el piso padecía de aluminosis. Estaba afectado de aluminosis. Esto se produce, lo que llaman aluminosis, que es cemento de mala calidad, que se empleó en aquellos años 60, que sacaban arena... Un lío. Entonces se degrada. Y no sé... -Además, el aislamiento los multa. -Además nos multa. Entonces como tuvieron que venir para sus comprobaciones, nos mandan una carta conforme tenemos que arreglar todos los defectos estructurales, si no nos ponen una multa de 3000 euros. Y así estamos. Encima de que estamos al borde del desastre, tenemos que pagar porque no podemos arreglar lo que se supone que son fallos estructurales, como les llaman. -Económicamente es un barrio que no puede sustentar la rehabilitación de unos edificios. Hay gente que no tiene pagas, hay gente que no tiene trabajo. Gente que no tiene ni papeles. Toda esa gente no puede ni pedir una vivienda, ni pedir una ayuda. Entonces claro, en este edificio, si estamos un 20, un 30 % de propietarios, ¿cómo vamos a pagar una rehabilitación? Si ni siquiera son capaces de pagar una comunidad de 15 euros. -Claro. -"Los vecinos han creado una plataforma para denunciar los problemas que padecen los bloques del barrio. Este ejemplo de bloque sería uno de los que más problemas tiene de los construidos en la zona. Siete viviendas están apuntaladas. De 24 vecinos, 7 viven con puntales. -Hola, señor Antonio. Venimos con la televisión para ver si vemos su cuarto de baño apuntalado. -De acuerdo. -¿Cómo se enteran de que se les viene esto abajo? -A raíz de que se hundió el primero. -A raíz de aquello... -Vinieron los bomberos para apuntalarlo. Vieron todos los pisos y aquí vieron... -ya se hundió el piso de un vecino. -Sí, sí, sí. No del todo, pero se hundió el suelo. Aquí de vez en cuando se mueve ese mueble. Se mueve le sofá. -Te da miedo. -Hola. -Hola. Nosotros llevamos con el apuntalamiento de la habitación de nuestros hijos casi un año. De todo... da miedo. -¿Los críos... cómo lo están viviendo? -Desde que empezamos con esto cada noche se va a mi habitación, porque no tenemos apuntalado. El niño tiene seis años. -Estas son las vigas de la habitación. La que vemos apuntalada. Así están, no queda ni viga. -Es impactante. -Sí. Impactante y preocupante a la vez. -Nosotros llevamos 15 años pagando una hipoteca, que nos queda un montón de años más. Pero la pregunta que me hago es... ¿Cómo es posible que permita la venta de un piso que no está en condiciones para vivir? -A nosotros nos dieron cédula de habitabilidad, todo, y lo compramos sin saber... -Que tenía aluminosis... No podemos reclamar porque hemos sido por medio judicial, pero ya caducó, a los 10 años caduca. Entonces no puedes reclamar algo que te han engañado y estás pagando y que te sientes frustrado y que no te dan solución ninguna. -En el barrio ahora mismo que queden pendientes de una rehabilitación hay 85 bloques. -Estaríamos hablando... -Del barrio entero. Tiene que extenderse esas ocho comunidades, el proyecto a todo el barrio, si es necesario entrar de manera subsidiaria y paralelamente un estudio social, porque la degradación de la vivienda ha supuesto una degradación social. -"Cuando la tierra tiembla, muchas casas se caen encima y la gente por miedo se echa a la calle. En Santa Fe, Granada, desde mediados de enero se han producido más de 2000 temblores, que han dejado graves secuelas en los domicilios y en los ánimos de sus moradores. El caso de María Luisa es solo un ejemplo". Aquí es donde vivíamos antes y ya claro... ¿Qué le digo? Aquí tenía la cocina. -Se ha caído también. -Claro. Esa grieta... -El techo... -El techo está bastante mal. -Por fortuna no te pilló aquí dentro. -No. -Cuando vinieron los técnicos a ver la casa. -Dijo que no, que esto no... Me dijo que era siniestro. Mira aquella raja de allí enfrente. Los muros de carga o no sé qué dijeron. -Nadie te quiere echar un cable. -No. Vamos, todavía no sé lo que me pueden decir. Todavía no tengo información ni nada y esto lleva más de... más de un mes. La vida. -Tienes una casa muy bonita, Rafaela. Sí, gracias. Todo esto de aquí así se me ha rajado... Se me ha rajado. Arriba también. Está todo rajado entero. Como diga de caerse, el que esté sentado aquí se le cae en lo alto. -Rafaela, ¿...la casa o qué? -Sí, y cada vez que da uno por muy flojo que sea, aquí arriba suena más. Mucho miedo, mucho miedo. Yo me he pegado durmiendo abajo más de un mes en el sofá. -No quería dormir aquí. -Me daba miedo subir arriba. -Estamos en el mercado municipal de Santa Fe, que con los terremotos de hace un mes ha sufrido la estructura. Y lo hemos abandonado después de 38 años vendiendo aquí. Se ve apuntalada aquella zona. El ayuntamiento nos ha prometido que en un año y medio Tiran todo el edificio y lo vuelven a hacer. Pero durante ese tiempo tenemos que trabajar. Tenemos que comer y darle de comer a nuestros niños. Entonces he buscado un local lo más cercano posible al mercado municipal, para no perder mi clientela. Esta es mi pescadería nueva. Es bastante más grande que el puestecillo que tenía, que era metro y medio por metro y medio. Y esto me permite pagar el alquiler de esto, que es más elevado que el que pagábamos en el mercado municipal. Yo nunca he visto más de mil terremotos en un mes, jamás, vamos, ni imaginable. Eso ha sido un shock para todo el pueblo. Ha sido una cosa muy impresionante. -"A los arquitectos técnicos se les ha acumulado el trabajo. Centenares de vecinos han contratado a estos profesionales para conocer el estado de sus casas. Manuel y Alfredo nos citan en una que por dentro está fatal". -La tecnología lo que te permite es sacar mediante escaneos, un 3D instantáneo. En este caso, visto de manera frontal aparentemente está bien. Puede que cuando lo llevemos la nube de puntos y al programa de diseño, podemos apreciar que no está tan bien. -Si os fijáis ya no se pueden abrir. Estas dos puertas no se pueden abrir más por las deformaciones. Y un desnivel... Lo que nos preocupa de este edificio son las fracturas que encontramos. Son todas fracturas recientes, si os fijáis. Es una pena. Aquí tenemos una patología por fractura. Hay un despegue hacia allá. Se observa que se ha despegado la parte superior este paño. Conforme subimos los efectos lo habéis notado. Se van multiplicando hacia arriba. Y aquí son mucho más evidentes. Este elemento es un puntal. No se pueden tocar puertas, absolutamente nada, porque todo está cargando, absolutamente todo. Este techo está a punto. Este edificio está herido de muerte ahora mismo. Porque es impredecible. En el momento que haya una rotura este tipo de edificios no avisan, sino que rompe y cae sobre la marcha, no se oye un crujir antes. Efectivamente, la cuantía de reparación de las patologías que encontremos aquí supera con creces el valor. Y entonces eso es ruina. Es una ruina técnica total, una ruina económica el poder afrontar la reparación de este tipo de edificios. -"Desde alcaldía se piden ayudas directas para que los vecinos afectados no dependan únicamente de los seguros para arreglar sus viviendas". -Tiene que haber ayudas directas para los vecinos, entre otras cosas, porque habrá muchos vecinos que no puedan atender estos requerimientos, porque tendrán problemas económicos o no tienen ahora un poder adquisitivo para poder atender esas órdenes de ejecución, para poder intervenir y mejorar el parque de viviendas de Santa Fe. No es fácil, porque el ayuntamiento no tiene un presupuesto en solitario que pueda atender este tipo de necesidades. Es importante que las administraciones vayamos de la mano. -"Tarazona, ciudad aragonesa repleta de bienes de interés cultural y ejemplo de arquitectura mudéjar, ha cuidado mucho sus edificios monumentales, pero quizás no tanto su casco histórico". -Son varios problemas que confluyen que hacen que Tarazona se caiga. Vecinos que se han marchado, que han dejado las casas vacías. La propia orografía de este pueblo. -Aquí tenemos un conjunto de edificios en mal estado, como podéis observar. ...medio hundida, un solar... Casas con los tejados también caídos. -Este es uno de los edificios históricos con más carácter, con más leyenda, con más tradición de toda Tarazona. Se llama Arco de la Traición. -Hola, buenas tardes. -Buenas tardes. -¿Tienen casas al lado que se han caído? No sé cómo afecta esto a la habitabilidad de la vivienda. -Sí que afecta. Este edificio también fue derruido. Evidentemente todo el medianil que ha quedado al descubierto. No está estable, está todo bastante mal. Podríamos empezar simplemente por esta cornisa de aquí. Esto se va deteriorando y esto va cayendo. Es un trozo de teja. Además tiene un tamaño considerable y con esta altura evidentemente puede... puede provocar bastantes daños. Tenemos que hacer un apaño del medianil, aunque estamos pensando que lo mejor igual sería marcharnos del casco antiguo porque evidentemente en esta situación es un poco... un poco agobiante vivir y un poco desesperante. -Aquí la administración no hace absolutamente nada. En esta ciudad todo se hace en la milla de oro, en el paseo, en la catedral. Todo para allá. Aquí está abandonado. -Paco, Adrián, aquí parece que ha caído una bomba. -Hace cuestión de dos meses, esta casa era de un vecino, quería vivir aquí. Se la estaba restaurando. Poco a poco. Y... por circunstancias, por falta de sujeción de la casa de al lado, por humedades, se le vino abajo. Menos mal que dio la casualidad que salió a trabajar, pero si no, fijaos lo que podía haber pasado. -Rafael, usted vive en este edificio de aquí. -Sí. -¿Cómo es vivir así? Pues el día a día de aquí es una pena. Porque yo me encierro aquí, escombro por un sitio... Por otro lado la casa hundiéndose. Y menos mal que se vino a este lado. Si se hubiera pegado a ese lado, no sé qué hubiera pasado en la fachada. Yo llevo aquí ya 35 años y no me gustaría irme. Y estoy luchando y lucharé para que esto a ver si de una vez por todas funciona. -"La administración no puede evitar siempre la dejadez de las casas, ya que son propiedades particulares y solo intervienen cuando hay patrimonio histórico en riesgo". -Este es uno de los casos de restauraciones que se empiezan a acometer. Es un edificio que forma parte de la judería y lleva muchísimo tiempo apuntalado, con andamiaje y demás. -¿Quién lo paga esto? -En principio el Ayuntamiento ha hecho una ejecución subsidiaria y luego repercutirá el coste al propietario. -Buenas tardes. -Buenas tardes, primero de todo. Aquí se ve esta ventana. Intocable. Ojo. Es la única que hay aquí. -¿Por qué cree usted que no se construye obra nueva aquí en el casco histórico? -El sobrecoste. -Sobrecoste. Imagínate para entrar los accesos que hay aquí. Para meter un material, hay que meterlo a mano. Vigas a mano... -"Lo cierto es que también hay vecinos que no quieren que sus casas se caigan encima. Y alertan de que es la propia administración la que impide las rehabilitaciones". Todo este terreno, tanto el solar como ello... es propiedad mía. Y llevamos varios años con arquitectos, con proyectos, con el ayuntamiento y llevamos esperando bastante tiempo. -Bastante tiempo, ¿cuánto es, Ana? -Ese tiempo... Igual estoy hablando de tres o cuatro años. -Cuando una casa se hunde, se pierde o se derriba, después se convierte en un solar o un aparcamiento. -Todas las personas que viven aquí querrían vivir cómodas. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? ¿Qué es lo primero, que se evite el casco histórico o que se haga habitable? No queremos que esto acabe siendo aparcamientos, sino queremos que se conserve Tarazona. -"Francisco Rueda hace ocho meses que no puede vivir en su casa. Fue desalojado por los Mossos dEsquadra cuando los edificios de delante de su domicilio, en el pasaje de Sigüenza de Barcelona, amenazaron con derrumbarse y amenazarle a él". Venga, va, coge todo lo que te haga falta y... que nos tenemos que ir que se está cayendo el piso este. -¿Este bloque se está cayendo? -Sí. Este es el que se está cayendo, de abajo para allá. No así, de abajo para allá. Aquí. Ese plastiquillo. Eso vienen y lo van mirando. Señales que ponen ellos, los bomberos me parece que las ponen para ver las rajas si se han abierto más o... Parece que tenga un nivel. Yo creo que esto no se va a caer. Esto lo van a tirar poco a poco, lo van a... Van a coger techo por techo y lo van a bajar, según decían. -¿Está contento de haber venido hoy a su casa? -Siempre, yo a mi casa siempre. -Preséntanos. ¿A quién tenemos aquí? -Este es el amado, el amado. El cocinero del barrio. -Lo ama todo el mundo. Porque cocina muy bien. ¿Ves? -¿Eso te lo ha puesto el ayuntamiento? Sí, para que cuando tiren eso si hay movimiento. No sé. -Ahí tienes más. Detrás de ese pared hay una grita así... como el dedo mío de ancho de gordo. -Lo ha arreglado... -Tiene un peligro de cojones. Esto digo yo que ya verás... hasta que haya un derribo y ya verás. Un desprendimiento y te cagas. Y pille a alguien... -¿Tu casa está bien? -Creo que sí. De momento sí. No han dicho nada. Ojalá que me dieran un piso. ¡Anda! Un inquilino. Que me den un piso. Yo tan a gusto. De esos de protección... Ahora... cerca, no me vayan a dar a tomar por culo, porque entonces que se vayan ellos. -"El ayuntamiento calculó que tardaría tres meses en la demolición de los edificios, pero lo cierto es que Francisco pronto hará un año que vive cerca de su casa realojado en una residencia universitaria". Dice que ha salido de un sitio con unos jardines maravillosos. Fantástico. -Yo lo cambio todo por esto. Yo lo cambio todo. Aparte estoy solo. Si me voy allí estoy solo. Aquí por lo menos me puedo... ver... Irme para el club que tengo gente. -Francisco, dígale al ayuntamiento lo que quiere. -Bueno, arreglar el pasaje para poder vivir tranquilo, para mí ya sería lo máximo. (Música de cierre) Repor - Se me cae la casa encima - ver ahora

No existe una lista cerrada, pero en las viviendas de obra nueva gran parte de ellos se relacionan con el agua (humedades, goteras o filtraciones), la cimentación (grietas o fisuras) o la aparición de deficiencias en los acabados. “Adicionalmente a los problemas físicos, también se producen otros problemas como ruidos y olores por defectos en las instalaciones y aislamientos -principalmente desagües- o entre distintas zonas, si bien dichas incidencias se están reduciendo en las nuevas construcciones, en donde la transmisión de ruidos ha cobrado mayor importancia”, nos explica Eduardo Díaz Pavón, Doctor Ingeniero de Caminos y jefe del Departamento de Evaluación de Estructuras de INTEMAC.

En cuanto a los edificios que cuentan ya con cierta edad, señala el experto, “es relativamente frecuente que los principales defectos estén asociados a problemas de durabilidad, esto es, la capacidad de dichas estructuras para conservar sus condiciones de seguridad y servicio adecuado a lo largo de toda su vida útil”. A ellos se suma una interminable lista de riesgos que también pueden ir asociados a la compraventa de una vivienda como que no esté libre de cargas, que el vendedor no figure como titular de la misma en el Registro de la Propiedad, los problemas financieros o las estafas.

Pero, ¿cómo prevenir todas estas situaciones? Los expertos consultados insisten en “desconfiar” de aquellas atractivas oportunidades de compra de vivienda, ya que no son habituales y comúnmente las ofrece un tipo de vendedor muy concreto como herederos o personas con problemas económicos, que necesita deshacerse rápidamente de la propiedad por diferentes motivos. “En mi caso, la vivienda venía con sorpresa: me vendieron una casa con una deuda a la comunidad de propietarios que alcanzaban los 2.800 euros”, nos cuenta María Dolores, vecina de la localidad madrileña de Móstoles. También se ha encontrado con una situación similar Gerard, quien tuvo que hacer frente a una derrama de más de 5.000 euros al poco tiempo de comprar una vivienda en Tarragona para cambiar el ascensor de la comunidad. “En estas situaciones es recomendable conseguir una serie de documentos que son imperativo antes de empezar a hablar de una compraventa”, subraya el abogado especialista en derecho inmobiliario. La pandemia hace crecer la demanda de casas prefabricadas GLÒRIA ESPELLETA En primer lugar, una nota simple en el Registro de la Propiedad, “el documento de la única institución en España que acredita la propiedad de un bien inmueble”, explica el abogado. El objetivo es conocer no solo la información sobre el titular real de la propiedad, sino también todas sus cargas. “Después nos va a servir mucho tener una referencia catastral y obtener un certificado catastral que nos diga información relativa a la ubicación real de la vivienda, la superficie útil y la superficie construida”. El experto alerta además de la necesidad de inscribir las escrituras. “Me he encontrado en varias compraventas que las escrituras no se han inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que nos tenemos que asegurar que compramos del titular registral, no de aquel que nos viene con una escritura del notario”, señala Rodríguez. Desde la sociedad de tasación Tinsa, el arquitecto y codirector de control de tasaciones, César Escobar, destaca la importancia de que el futuro comprador compruebe si el edificio ha pasado la inspección técnica. “Si hay que cambiar la fachada, las bajantes o hay que cambiar partes estructurales del edificio, el propietario se puede encontrar a posteriori con una inspección más seria y que haya un valor para arreglar todos esos daños que sí que puede suponer una merma importante”, apunta. “Lo primero que hay que tener en cuenta es que es posiblemente la mayor inversión que vayamos a realizar a lo largo de nuestra vida o una de las mayores, por lo que es imprescindible tomar una decisión muy racional, ser muy consciente de hasta dónde llegan nuestras posibilidades y qué es lo que nos hace falta”, asegura el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

La disyuntiva: ¿vivienda usada o nueva? Una aplastante mayoría de los usuarios sigue decantándose por la primera opción, aunque la obra nueva ha ganado terreno en el último año. Prácticamente una de cada cinco viviendas adquiridas en 2020, según las cifras publicadas por el INE, fueron de obra nueva. El protagonismo fue más notorio entre los meses de julio y octubre, cuando se superó la tasa del 20 %, una proporción no vista desde abril de 2015. De acuerdo con el último informe de tendencias del sector inmobiliario de Sociedad de Tasación, a favor del producto de obra nueva ha jugado que es un mercado profesionalizado, frente a la atomización de la vivienda usada, y con mayor capacidad de comercialización efectiva y de adecuarse a las necesidades de dicha demanda, tanto en características de las viviendas como en facilidades de financiación y pago. “Se trata de un producto que encaja bien con las nuevas preferencias de la demanda que se ha movilizado en la pandemia. Esto es, localizaciones en la periferia de las ciudades, calidades constructivas o la amplitud de espacios”, asegura. 01.42 min 14 horas - Mudarse a la 'España vaciada' buscando más calidad de vida - escuchar ahora En lo que respecta a los derechos de los compradores contra los llamados vicios ocultos, “una vivienda nueva sí que está amparada durante 10 años ante posibles daños”, asegura Escobar. “Otra cosa es que surjan inconvenientes y que tengas que meterte en pleitos contra la promotora”, apunta, una opción por la que se decantó Gloria tras la negativa de su promotora a arreglar los desperfectos. También el Código Civil nos otorga una serie de derechos, sobre todo para los compradores de vivienda usada, que no disponen de los plazos anteriores. Según el abogado, “cuando probamos que existe un vicio oculto podemos exigirle al vendedor una compensación económica por el valor del vicio oculto que tiene el bien y la restitución, con lo cual procederíamos a hacer una resolución del contrato que hayamos firmado y esto plantea hacerlo por un procedimiento judicial ya que el vendedor que se ha deshecho del inmueble con un vicio oculto ya no quiere saber nada más y no quiere pagar de manera amigable”.

La financiación: ¿de cuánto presupuesto disponemos? Con el euríbor en mínimos históricos y las entidades financieras con voluntad de encontrar clientes solventes y a largo plazo, las condiciones que están ofreciendo actualmente los bancos son “difícilmente repetibles”, en opinión de Font, si bien también dependerá de la relación de ingresos y gastos mensuales del comprador. Es necesario tener en cuenta que los bancos no siempre dan la totalidad de la hipoteca, por lo que como mínimo debemos tener el 20 % ahorrado para poder acceder a la compraventa, además de un porcentaje para los impuestos y gastos notariales, gestoría… Asimismo, los expertos recomiendan no destinar más del 30 % de los ingresos mensuales a pagar la letra de la hipoteca. “Es conveniente a la hora de buscar pensar en cuál sería mi vivienda ideal y a partir de ahí adecuando el contenido y la oferta disponible a mi realidad económica, ya que no todos podemos acceder a ciertas viviendas y tendremos que ir descartando aquello que no nos encaje hasta llegar a aquella vivienda que por precio, ubicación y características que casa con lo que estamos buscando”, subraya el director de Estudios de Pisos.com. 01.50 min La permuta inmobiliaria, una alternativa a la venta de la vivienda