Coronavirus

El 87% en Galicia, el 90% en Murcia y el 99% en Andalucía. Son algunas de las cifras de vacunados menores de 60 años que han optado por AstraZeneca como segunda dosis de la vacuna de la COVID-19 el miércoles de esta semana. Aunque los datos aún son muy preliminares apuntan a que esta vacuna está siendo para muchos la opción preferida frente a la de Pfizer, recomendada por el Gobierno.

Este es el caso de María, trabajadora de un centro educativo en el madrileño barrio de Vallecas. Recibió la primera dosis de AstraZeneca y tras nueve semanas, espera poder vacunarse de nuevo con la dosis de la farmacéutica anglosueca. “Elijo AstraZeneca. Me da más seguridad no mezclar, los estudios son muy preliminares y prefiero continuar con la pauta marcada hasta ahora”, explica a RTVE.es en referencia al estudio CombiVacs, formado por 675 pacientes y que avalaba la eficacia del uso de Pfizer como segunda dosis.

La vacuna de AstraZeneca también es la elegida por John, a quién no le importa tener que firmar el consentimiento, un trámite que ya se está llevando a cabo en las comunidades autónomas. “Me fue bien con la primera dosis y voy a continuar con ella. Y si no tuviera esta opción seguiría con Pfizer”, cuenta este trabajador de un centro de mayores que pasó la COVID de manera grave en la primera oleada del virus. “Lo importante es vacunarse y es un privilegio tener tantas vacunas que incluso se pueda elegir. Otros países ni si quiera tienen una como opción”, apunta.

El pasado mes de abril más de medio millón de personas menores de 60 años se quedaron a la espera de la segunda dosis de la vacuna después de que se suspendiera la inmunización con AstraZeneca en este colectivo debido a su posible vinculación con casos raros de trombosis. El Ministerio de Sanidad ha retomado la inmunización tras los resultados del estudio CombiVacs y ha notificado la vinculación de AstraZeneca con cuatro muertes y 20 casos de trombos tras inyectarse 5 millones de dosis en España. Pese a la dicha recomendación, comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia aconsejan terminar la pauta con AstraZeneca, tal y como defiende la Agencia Europea del Medicamento.

Incertidumbre ante las recomendaciones cruzadas

Los mensajes curzados entre el Gobierno y las comunidades han generado dudas en muchos de los vacunados. “Estoy entre uno de los perfiles en los que se han detectado trombos por la vacuna de AstraZeneca, así que me ha hecho dudar sobre qué elegir, aunque creo que repetiré con AstraZeneca porque no sé qué se puede esperar de la mezcla”, asegura Celia, una profesora andaluza que recibió la primera dosis en marzo. Lamenta, además, que la decisión tenga que recaer en los vacunados. “No tengo formación médica y es muy difícil descartar una u otra”, cuenta.

Esta incertidumbre también la vive Raquel, psicóloga, que recibió la primera dosis hace tres meses. Tiene que decidir este fin de semana cual quiere ponerse y aunque cree que optará por la vacuna anglosueca reconoce que se lo está replanteando ante la recomendación de Sanidad. “Al final eliges por intuición. Preferiría que los expertos en ese campo hubieran tomado esta decisión, es muy complejo”, apunta.

Antonio, por su parte, denuncia la falta de información en todo el proceso y mucha confusión. “Cada uno dice una cosa y ya no sabes si es por la guerra política, causas económicos o por la vacuna en sí”, apunta este joven profesor que opta también por seguir con AstraZeneca. “Creo que no hay datos suficientes sobre la combinación e incluso me planteé quedarme con una sola dosis. Al final no sabes que es mejor”, cuenta.

Para María, educadora en un colegio en Parla, Madrid, “ha habido mucho ruido durante la campaña de vacunación”. “Voy a ponerme AstraZeneca, porque cuando te sientas y ves los números no hay más riesgo que con otros medicamentos como la pildora o antibióticos que tomamos habitualmente, pero la combinación es más desconocida al menos para los que no sabemos del tema”. Esta opinión la comparte, Hammurabi, trabajador de un centro educativo, que nunca pensó que tendría que tomar esta decisión. “Seguiré con Astrazeneca, me ha ido bien hasta ahora y faltan muchos estudios. Creo que se ha creado mucha alarma con ella, pero combinar también es muy experimental”.



Ante el aumento de las peticiones, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha descartado que vaya a haber problemas de desabastecimiento de la vacuna de AstraZeneca y que el próximo lunes se espera que lleguen más de 1,3 millones de dosis.