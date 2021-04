Nerea es ahora plenamente consciente de lo que pueden implicar tres palabras que están escritas en el prospecto de cualquier medicamento: posibles efectos adversos. No lo era, en cambio, hace cuatro años, cuando fue al ginecólogo por un desarreglo en la menstruación y le recetaron la píldora anticonceptiva, un tratamiento que le provocó una trombosis cerebral que la llevó a la UCI y tras la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en seis ocasiones.

La probabilidad de que eso ocurra es baja, según los expertos, pero el riesgo existe. Por eso, en un momento en el que se habla con frecuencia sobre los "trombos" a raíz de los pocos casos de coagulación sanguínea reportados por personas vacunadas contra la COVID-19 con AstraZeneca, Nerea muestra interés por contar su vivencia a RTVE.es. El relato permite visibilizar que hay algunos medicamentos seguros y de uso extendido que también pueden provocar esos coágulos (o alguna otra afección grave) sin que muchas personas reparen en ello, bien por falta de información, como en el caso de esta joven, o bien por aceptar que el beneficio de un tratamiento supera al riesgo.

Un trombo cerebral relacionado con la píldora anticonceptiva

“A los meses de estar tomando las anticonceptivas me entró una depresión horrible, me cambiaron las pastillas dos veces y, como no me fiaba mucho, fui a otro ginecólogo. Me recetó otras anticonceptivas diferentes y le volví a preguntar por los riesgos. Me dijo que nada, que además eran beneficiosas para eso”, recuerda Nerea, que aprovecha la conversación para criticar que los anticonceptivos se prescriban en muchos casos sin hacer un estudio previo sobre los riesgos.

Al poco tiempo de iniciar el nuevo fármaco anticonceptivo la joven empezó a sufrir unos dolores de cabeza “horribles” que no la dejaban dormir. Una noche, explica, se levantó de madrugada para tomarse un paracetamol y se encontró tan confusa que llegó a meterse el tapón de la botella en la boca, en lugar de la pastilla. Su madre decidió llevarla al hospital y recuerda que, una vez allí, no entendía bien lo que le decían los médicos y tampoco podía hablar con claridad: “Lloraba porque no podía expresarme”.

Aquel día le dieron varios ataques epilépticos y terminó entrando en la UCI. Cuando pudo estabilizarse y lo peor había pasado, le explicaron los doctores que había sufrido un trombo cerebral y que, por no reaccionar a tiempo, le provocó un ictus. "Es como si hubieran metido mil cables pelados en un charco”, le dijeron los especialistas, quienes lo vincularon con un efecto adverso de los anticonceptivos: “Yo soy una chica sana. Ni fumo ni bebo y hacía deporte. Me hicieron pruebas hematológicas y la antitrombina está bien, así que lo relacionaron con eso (con la píldora)”.

Lo que sigue en su historial médico son otras cuatro trombosis cerebrales más y seis operaciones: “Ahora tengo los dos senos cerebrales cerrados y una carótida derecha. No saben cómo puedo seguir viva así”, dice la joven, que cree que hace falta más claridad a la hora de ser informados sobre este tipo de riesgos.

Tanto el uso de anticonceptivos hormonales simples como el de los combinados (los que mezclan estrógeno-progesterona) conlleva cierto riesgo de sufrir tromboembolismo venoso, siendo mayor en el caso de los segundos, sobre los que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP) estima que pueden producirse entre 50 y 120 casos por cada 100.000 mujeres, dependiendo de la composición de las píldoras.

En la web de la AEMP se puntualiza que el riesgo general es “bajo” y se detallan una serie de factores que aumentan la probabilidad, como el sobrepeso, la edad o el tabaco.