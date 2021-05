A veinte kilómetros del centro de Bogotá, en la Plaza Fundacional de Bosa, un grupo de mujeres asiste a un encuentro sobre las movilizaciones en el conflicto social de Colombia. Llevan la cara tapada y van vestidas con ropa oscura, guantes, casco y gafas de sol. A su espalda cargan con unos escudos recién estrenados donde se puede leer: “Mamás primera línea”.

Estas heroínas se han convertido en un símbolo de lucha en las marchas de la capital. Su labor consiste en encabezar las protestas para proteger a los más jóvenes de los enfrentamientos con los antidisturbios en Colombia.

“Vimos cómo masacraban a chicos menores de edad, muchachas, jóvenes que estaban protestando calmada y pacíficamente y empezaron con muchos abusos. Entonces decidimos ejercer esta protección” nos cuenta una de las madres que no quiere desvelar su identidad por seguridad, pero a quien todos conocen ya como La Flaca.

Piden a la ONU que intervenga

Las principales plataformas de DD.HH. en el país, que representan a más de 500 organizaciones sociales, han mantenido un encuentro virtual con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien le han solicitado su intervención en la protesta social. Una petición que también han hecho llegar al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Por su parte, Naciones Unidas ya denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en Colombia para reprimir las manifestaciones.

Y mientras no llegue la tregua las madres de las protestas seguirán en primera línea aunque no por ello se sienten heroínas. “No, claro que no. Somos un símbolo que queremos dar a todas las madres que ahí seguimos luchando con sus hijos que salen a protestar. Pero unas heroínas no, porque si lo fuéramos habríamos cambiado el mundo ya. No habríamos pasado por tantos muertos, tantos heridos, tantos desaparecidos. Entonces es un símbolo no más de protección a los chicos que están saliendo”, sentencia La Flaca.