Las organizaciones sindicales han convocado una nueva jornada de paro nacional en Colombia, pero al margen de las reivindicaciones del comité de paro, los ciudadanos protestan por una larga lista de demandas sociales que ha resumido un joven manifestante en "luchar por una Colombia mejor y sin corrupción”.

La desigualdad, la precariedad laboral, los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las FARC reincorporados a la vida civil, las masacres de niños, los desplazamientos internos, la corrupción, el narcotráfico, la presencia de grupos ilegales en zonas del territorio a las que no llega el estado. Son algunas de las denuncias que los colombianos llevan años realizando sin que nadie les haga caso.

Pero si estas movilizaciones se han mantenido activas durante las últimas dos semanas es, en parte, gracias a los más jóvenes que se están manifestando diariamente al margen de las convocatorias de los sindicatos.

“Estoy desempleado porque en Colombia hay muy pocas oportunidades, sueldos muy mediocres y no hay cómo progresar aquí . La única opción que uno ve es salir del país, porque, en otros lugares se valora más el trabajo y el conocimiento. Aquí tener estudios no se valora nada y lastimosamente es así”, ha afirmado Andrés.

Las medidas anunciadas por Iván Duque no son suficientes

Para rebajar la tensión de la calle y con la intención de dirigirse precisamente a los grupos de jóvenes que se están movilizando, el Presidente Iván Duque ha anunciado algunas medidas sociales como la matrícula gratis para los estudiantes -de ciclos profesionales y universitarios- de los estratos más bajos del país.

Pero estos cuatro jóvenes fruncen el ceño cuando le preguntamos si la propuesta es suficiente, la ven como una medida de “paños tibios”. “Debe haber un diálogo entre el Presidente y los manifestantes, pero que él pueda escuchar lo que las personas están diciendo. No solo brindar soluciones por brindarlas como esta propuesta que no tiene sentido”, ha comentado Lizeth a quien interrumpe Laura: “En un colegio distrital no se paga matrícula, así que no tiene sentido que el Presidente haga ese anuncio".

“El gobierno se debe al pueblo no el pueblo al gobierno“

"La única institución pública que tenemos en el país de educación técnica y tecnológica es el SENA y tampoco se paga para acceder. Pedimos propuestas reales, porque, son ellos quienes deben escuchar nuestras exigencias; el gobierno se debe al pueblo, no el pueblo al gobierno”, ha aseverado Laura, que acaba de terminar sus estudios de trabajo social, pero sabe que tener una carrera no le garantiza un buen futuro laboral.