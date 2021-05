El Gobierno colombiano de Iván Duque y el Comité Nacional de Paro celebran su tercer encuentro para tratar de buscar una salida al estallido social del país que, desde el pasado 28 de abril, ha sacado a las calles a miles de ciudadanos. En las últimas horas la retirada de la reforma sanitaria, una de las principales reivindicaciones de los colombianos, no ha sido suficiente para silenciar las marchas y hacer que los manifestantes regresen a sus casas.

Los colombianos que acuden a las protestas aseguran que no van a dejar morir las movilizaciones hasta que no haya compromisos reales del Ejecutivo, empezando por las garantías para ejercer la protesta de forma pacífica. Por su parte, el Gobierno de la República solicita a las centrales obreras que rechacen explícitamente los bloqueos que siguen activos, a pesar de que el presidente Iván Duque ordenó este lunes a las fuerzas de seguridad levantar los cierres en las vías.

Un cambio social que ponga fin al empobrecimiento de las familias

La cuarta jornada de paro nacional ha vuelto a reunir a una multitud de personas, pero si por algo destacan estas convocatorias no es solo por la cantidad de gente y por la duración de las protestas, sino también porque las movilizaciones han unido las reivindicaciones de diferentes perfiles: trabajadores, jóvenes, estudiantes, indígenas, campesinos... Todos piden a gritos un cambio social que ponga fin al empobrecimiento de las familias, agravado por la pandemia.

Entre los manifestantes se encuentra Francisco, un profesor recién retirado que durante muchos años ejerció el liderazgo sindical en la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), uno de los sindicatos convocantes de la huelga. “Las negociaciones están entrabadas porque el Gobierno no quiere ponerle fin a la dura represión contra el pueblo colombiano. Ha habido muchos muertos, heridos y desaparecidos, y ante la exigencia del Comité Nacional de Paro de que cese esa violencia y de que el Gobierno se comprometa a no reprimir el pueblo, el Ejecutivo no quiere asumir ningún compromiso”, afirma el profesor, quien recuerda que una de las principales peticiones de las centrales obreras es la condena contra la violencia policial.

Durante estas semanas no han parado las marchas, que en algunos puntos del país han terminado con duros enfrentamientos entre la Policía y los ciudadanos. Las organizaciones humanitarias elevan a medio centenar las cifras de fallecidos.