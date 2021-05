Los médicos aspirantes a la prueba Médico Interno Residente (MIR) se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Sanidad para reclamar que la elección telemática de sus plazas sea "justa" y en tiempo real. El criterio ha cambiado en la promoción de este año y los futuros interinos rechazan el sistema.

Bajo cánticos como "Carolina el que no bote", en referencia a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, o "este Ministerio nos lleva al cementerio", los manifestantes han leído una serie de manifiestos en los que han pedido acabar con el "maltrato" del Ministerio. Además, han realizado una sentada silenciosa para expresar su rechazo.

La convocatoria, liderada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la organización FSEunida, ha sido secundada por los sindicatos médicos profesionales de todas las comunidades autónomas, que han desplazado autobuses desde sus respectivas sedes hasta Madrid.

Los médicos rechazan el sistema telemático de elección de plaza MIR: "No es transparente y puede ser manipulado" SERGIO M. FERNÁNDEZ

También han acudido sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que rechaza este sistema por su falta de transparencia y "porque no garantiza los derechos de los aspirantes en la elección de su plaza", por lo que piden que el Ministerio "de marcha atrás y garantice que la elección y adjudicación de plazas se realice en tiempo real y no en un único acto de adjudicación".

En este sentido, ha criticado el argumento de Sanidad de no realizar la elección presencial por motivo de la pandemia de COVID-19: "Se hizo ya el año pasado sin problema y este año, si lo ven tan problemático a pesar de que estamos fuera del estado de alarma, que se haga una elección en la Casa de Campo o en Ifema . Son meras excusas lo del Ministerio, obviamente, opciones siempre hay", ha insistido.

“La plataforma no tiene garantías y hay plazas que podrían quedar vacantes“

Con el inminente comienzo de la asignación de plazas este miércoles, reconoce que "ya no hay tiempo" para mejorar el sistema telemático propuesto por Sanidad, por lo que pide "volver al método tradicional para garantizar la elección real". " La plataforma no tiene todas las garantías ", ha remachado.

"El Ministerio ha cambiado totalmente el paradigma de elección de plazas . En este momento en la asignación tienes que mirar un listado y hay una asignación diferida y opaca en el que no sabes qué plaza te van a dar. Esta no es una forma de plantearse el sistema de elección de plazas, es nuestro futuro", ha detallado Sheila Justo.

En 2020, el Tribunal Supremo obligó a rectificar al Ministerio y, finalmente, la elección fue tanto presencial como telemática, en un formato híbrido. Para esta convocatoria, Sanidad cambió la normativa y blindó la elección telemática , una opción que probablemente se mantendrá también en el futuro, una vez no haya pandemia, según Europa Press.

Sanidad no da marcha atrás

El Ministerio estaba estudiando incluir "más información" a los aspirantes, pero rechaza de plano la realización en tiempo real. "No lo podemos consentir porque si se va la luz de casa en la elección o hay un accidente de otro tipo no pueden elegir plaza, pierden su profesión", justificaron.

Sin embargo, Sanidad sí está trabajando en la posibilidad de ofrecer en el sistema informático las plazas disponibles en cada momento: "Estamos abiertos a todas las negociaciones para dar la máxima información que podamos. Estamos absolutamente a favor del máximo beneficio y tranquilidad de los aspirantes. En eso estamos trabajando. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver si podemos dar la máxima información". Los aspirantes a MIR, no obstante, critican que no se ha conseguido a un día del comienzo de la adjudicación.

El Ministerio sí rechaza, no obstante, que este sistema vaya a producir plazas no adjudicadas, tal y como han advertido algunas comunidades autónomas. "Hay un 2,1 por ciento de abandono de plazas cada año. Creemos que no es un problema de método, con el sistema presencial pasa lo mismo", aseguraron estas fuentes.

Igualmente, Sanidad defiende que el sistema telemático, además de ser "más eficiente y justo", cuenta con otras ventajas, como "reducir a la mitad" el tiempo de espera para la incorporación de los nuevos MIR. De esta manera, podrían comenzar con su residencia "a finales de junio y no para septiembre", como hasta ahora.