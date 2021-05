Los médicos que han superado el examen MIR (Médico Interino Residente) tienen que escoger en qué destino, hospital y especialidad van a desarrollar su actividad profesional. Sin embargo, este año el criterio ha cambiado y los profesionales sanitarios critican que el nuevo sistema de elección telemático no es garantista, ni transparente y que puede ser manipulable.

En convocatorias anteriores, un médico escogía si quería ser cirujano o nefrólogo (por ejemplo) a través de un proceso presencial en el que se citaba a los aspirantes en grupos y en turnos de mañana y tarde. Por orden de nota, cada uno escogía entre las plazas disponibles de manera que la lista se reducía a medida que pasaban los candidatos. Así, se actualizaban de un día para otro hasta que finalizaba el proceso.

Ahora, el Ministerio de Sanidad ha cambiado el criterio, basándose en las circunstancias del coronavirus, a un sistema en el que cada aspirante manda su lista por internet con tantas opciones como puntuación haya obtenido en la prueba del MIR. Es decir, si una médica está en el puesto 500 deberá rellenar una lista con un mínimo de 501 opciones. Para 2021, se convocaron 7.989 plazas por lo que algún profesional debe hacer su lista con 8.000 opciones, para salvar los posibles márgenes de error previstos.

Denuncian que el sistema de elección telemático no era el proceso prometido por la Administración central. Según FSE Unida, el Ministerio de Sanidad aseguró un sistema de citas telemáticas para escoger la plaza por nota , similar al que existía antes que era presencial como alternativa primordial. Aun así, la Dirección General de Ordenación Presencial publicó un sistema diferente que empezará a funcionar el jueves 20 de mayo, aunque todavía no se ha publicado en el BOE.

"Tenemos un día asignado para mandar nuestra lista sin saber qué plazas siguen vacantes y cuáles ya han sido ocupadas", ha denunciado el portavoz de FSE Unida , Alejando Cuéllar de la Rosa para RTVE.es. "Imagina que, por nota, tienes de segunda opción un hospital concreto y una especialidad concreta. Si de primera opción tienes una especialidad que coincide, aunque el destino no lo haga, se te asigna esa opción", ponen por ejemplo desde FSE Unidas.

Además, estiman que con este criterio hay plazas que pueden quedar vacantes , en detrimento del sistema sanitario español, dado que los aspirantes "podrían renunciar a la plaza que les ha tocado, dado que no estaba entre sus prioritarias", apuntan desde CESM, que entienden que con el sistema presencial se podía cambiar la especialidad en el momento de la elección o "correr lista" y presentarse a una convocatoria nueva.

Una convocatoria lastrada por el coronavirus

Los aspirantes titulados a formar parte de la sanidad pública en medicina, enfermería y farmacia han sufrido varios contratiempos en la última convocatoria. "El Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, prorrogó el anuncio de la convocatoria hasta noviembre, cuando fijó los exámenes para el 27 de marzo", asegura el portavoz de FSE Unida.

Otros colectivos como CESM también recriminaron falta de información sobre cómo se iba a desarrollar la convocatoria dado que los aforos y desplazamientos estaban limitados por la pandemia del coronavirus. "A los 30.000 aspirantes nos prohibieron, bajo multa de 600.000 euros, acudir al examen si habíamos estado en contacto con un posible contagiado", según Alejandro Cuéllar, de FSE Unida.

Desde FSE Unida denuncian que se vulneró la ley de la relación con la Administración, en la que figura que, en caso de imposibilidad, la Administración tiene el deber de proporcionar los medios y recursos necesarios para que el aspirante/opositor pueda realizar la prueba.

Además, todos los procesos de registro para apuntarse a la convocatoria MIR 2021 se hicieron a través de la página oficial que no estaba preparada para recibir 30.000 solicitudes, según los aspirantes. "La página se caía y la gente tenía que despertarse de madrugada para intentar que la página no se colapsara. Hay gente que ha pagado 5 o seis veces porque la pasarela de pago daba error", denuncia Alejandro Cuéllar que critica la falta de compromiso por parte del Ministerio de Sanidad.

"Somos los primeros sacrificados durante la pandemia y los primeros que queremos formar parte de un sistema sanitario seguro y garantista", explica el portavoz de FSE Unida. "Aunque los 'mires' no somos estructurales, somos imprescindibles. En teoría, el sistema sanitario debería funcionar sin los MIR. Pero la realidad es que somos tantos que sin nosotros no se sostiene", concluye Alejandro Cuéllar que entiende que los médicos interinos precisan supervisión que no siempre tienen.