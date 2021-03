Llegan con una mezcla de fatiga, emoción y nervios, la mente cargada de conceptos envueltos en reglas mnemotécnicas y el cuerpo muy cansado. Quedan solo unas horas para que se decida su futuro, todo lo que han estudiado en los últimos años –casi siete en el caso de los médicos- se pone a prueba este sábado, en un examen de 4 horas que les abrirá las puertas de la Formación Sanitaria Especializada. Son la generación de la pandemia, la de los sanitarios que pugnan por una plaza de residente en el año del coronavirus, con un bombardeo constante de noticias acerca de una realidad de la que pronto formarán parte.

La convocatoria de este año destaca por la abultada oferta de plazas -7.989 frente a las 7.512 de 2020 en el caso del MIR y 1.693 frente a las 1.463 del año pasado en el caso del EIR- pero también por la bajada en el número de aspirantes: este año se presentan al MIR 1.751 personas menos y en el EIR los admitidos a examen bajan un 37%. Esto deja ratios bastante halagüeñas para los aspirantes, que en el EIR se traducen en 4 estudiantes por plaza frente a los 7 del año pasado, y en el MIR de 1’7 por plaza, la cifra más baja en los últimos 10 años.

Sanidad no ha fijado un protocolo para quienes vayan a presentarse al examen y hayan estado en contacto con un contagiado o padezcan la enfermedad. La única consigna oficial: distancia y mascarilla , eso sí, homologada y que no sea de tela. Una consigna que cumplirán María, Ana y Victoria, tres de las aspirantes a estos exámenes. Son una médica graduada que se presenta al MIR por primera vez, una médica de familia que quiere cambiar de especialidad y una enfermera en activo que ha trabajado en primera línea con pacientes COVID . Tres perfiles muy distintos pero que coinciden al hablar de lo que ha supuesto para ellas el confinamiento, la experiencia con las clases online, o la imagen que se tiene hoy en día de los profesionales de la salud.

La pandemia ha hecho que no se presenten muchos estudiantes extracomunitarios que suelen concurrir a nuestras pruebas de especialidad y ha disuadido a estudiantes españoles que han visto cómo los médicos residentes han sufrido en 2020 un descenso en su nivel de aprendizaje. El coronavirus ha hecho que muchos tuviesen que paralizar su formación para ayudar en primera línea y, aunque han solicitado una prórroga voluntaria de su residencia, todavía no han obtenido respuesta del Ministerio.

María: “La pandemia ha supuesto un plus de estrés”

María se levanta a las ocho menos cuarto de la mañana y estudia hasta las diez de la noche. Solo descasa los domingos, pero el coronavirus ha cercenado su vida social. “Desde que empecé a estudiar en julio he debido de ver a mis amigas en tres ocasiones, porque me da miedo contagiarme y traer el virus a casa de mis padres”. Tampoco pudo hacer un viaje con sus compañeros al terminar la carrera, ni ha podido disfrutar de las vacaciones de Navidad. Las clases online, también han aislado a los estudiantes, que han tenido que darse ánimos a través de las redes sociales. “No he perdido en cuanto a calidad docente, pero sí en cuanto a sociabilizar con mis compañeros. Otros años estudiabas en casa, pero cuando ibas a clase tenías contacto humano con otras personas en tu situación. Echo de menos despejarnos en los descansos, vernos las caras y comentar cómo ha ido el día”.

María Villalba, médica graduada y estudiante MIR

Aun así, lo peor para ella ha sido la incertidumbre ante un examen que suele celebrarse en enero y que esta vez se ha retrasado dos meses. “En diciembre todavía no sabíamos cuándo iba a ser, con todo lo que eso conlleva, porque no te preparas igual. Si te queda un mes das lo máximo de ti y estás las horas que hagan falta, pero si te quedan 6 meses por delante no puedes mantener un ritmo de estudio de 15 horas al día porque entonces no llegas”. A estas alturas, tampoco saben cuándo y cómo será la elección de plaza, un tema que ya el año pasado generó polémica entre los estudiantes al plantearse un modelo online que finalmente se desechó pero que este año vuelve a estar sobre la mesa. “Creemos que este año finalmente van a hacerlo online a pesar de que el año pasado se denunció y ganaron los denunciantes. Vamos al MIR sin saber si tendremos garantías a la hora de elegir nuestra plaza o no”.

“Los profesores han seguido trasladándonos su amor por la medicina a pesar de estar muy cansados y estresados“

La parte positiva es la relación que se ha creado con los docentes, que han sido conscientes en todo momento de la situación excepcional a la que se enfrentaban sus alumnos. “Los profesores se han sabido adaptar a la perfección. Nos motivan mucho y nos hablan de su experiencia en el hospital para que en medio de todo esto tengamos presente por qué nos presentamos al MIR”. Son médicos que compaginan la actividad docente con la labor asistencial. “Están sufriendo en primera persona las consecuencias de la pandemia y han seguido animándonos y trasladándonos su amor por la medicina a pesar de estar muy cansados y estresados”. Preguntada acerca de si la pandemia va a influir en su elección de plaza, lo tiene claro: “La especialidad es para siempre, no son estos dos años”.