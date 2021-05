Pere Aragonès (ERC) ha sido investido presidente de Cataluña este viernes en primera vuelta gracias a la mayoría absoluta del independentismo en el Parlament, ante el que el líder republicano ha reiterado su compromiso para “culminar” la independencia. Lo ha hecho pese al “escepticismo” de sus socios, Junts y la CUP, respecto a la mesa de diálogo con el Estado y suscribiendo en todo momento el “acuerdo de mínimos” firmado con ambas formaciones. Pero los anticapitalistas han ido más allá y han advertido de que su apoyo no es un “cheque en blanco” y lo retirará si “claudica” ante el Estado.

La investidura de Aragonès ha sido posible gracias a los 33 votos a favor de ERC, los 32 de Junts y los nueve de la CUP. En contra, los 61 diputados del PSC, Vox, En Comú, Ciudadanos y el PP, quienes le han reprochado sus metas rupturistas, su acuerdo con Junts y han pronosticado que no habrá grandes cambios respecto al Govern anterior.

Una vez investido, Aragonès ha destacado el “honor y gran responsabilidad” que siente sobre sus “espaldas”. “Trabajaré con honorabilidad, poniendo por delante la ciudadanía de Cataluña”, ha afirmado, comprometiéndose a gobernar "para todos". “Tienes que servir a los que sufren porque serán siempre tus señores”, ha expuesto, por lo que se ha presentado “con toda la humildad” pero también “con toda la ambición colectiva”, con “espíritu de servicio y valores republicanos”. Y ha concluido su discurso con un ‘viva Cataluña libre’.

Antes de la votación, el ya nuevo 'president' catalán ha reconocido que la negociación por la independencia “no será fácil” pero el soberanismo irá “con toda la fuerza” siendo “conscientes de las dificultades” que aparecerán por el camino pero, también, “buscando una solución democrática para que no haya gente en la cárcel por sus ideas”.

Aragonès ha asegurado que hoy “se puede abrir una nueva etapa” con esta “mayoría independentista y de progreso”, pero ha advertido de que esta victoria de ERC debe convertirse en “una victoria de país”. “Lo será si somos capaces de hacer posible que la reconstrucción económica y social llegue a todos, partiendo de la pluralidad, la diversidad de ideas y de proyectos para que toda la ciudadanía pueda verse identificada y representada por el Parlament, la Generalitat y el Govern”, ha defendido. Por último, se ha comprometido a ser "el presidente de todos".

La CUP advierte: “Estaremos en la oposición si claudican ante el Estado”

El diputado de la CUP Carles Riera ha llamado a la “insurrección democrática” entre los partidos independentistas, la sociedad civil y las instituciones sociales y ha advertido a Aragonès: “Ustedes han firmado un embate democrático para ejercer la autodeterminación en esta legislatura y los acuerdos se cumplen”. “Estaremos en la oposición radicalmente si se desdicen o si claudican ante el Estado, porque para que las instituciones sean verdaderamente republicanas, deben ser insumisas”, ha avisado. “Hay que generar toda la inestabilidad, la irrupción que permita que se abra un espacio de libertad y que la lucha de este pueblo se plasmen en realidades”, ha proseguido, porque ello “requiere de este desequilibrio en las estructuras del poder”. Ha llamado, por tanto, a “generar desestabilidad en el Estado y en el régimen”. Pero también a “derribar los muros del capitalismo, del patriarcado. del régimen del 78 y del fascismo”.

Antes que él ha tomado la palabra la líder de la CUP, quien ha asegurado que la vía del diálogo que pretende ERC con el Gobierno central es una “vía muerta” que “no va a llevar a la solución del conflicto” sino que seguirá permitiendo “una vulneración flagrante” de esos derechos en un marco de “excepcionalidad política”. “Estaremos en la mesa de diálogo, aunque no creemos en ello, pero respetamos que ustedes participen”, ha afirmado sin embargo. Pero ha pedido a todos los partidos independentistas que empiecen a hacer “efectivo el acuerdo por la autodeterminación”. Sabater ha advertido de que los votos de la CUP no son “un cheque en blanco”, ya que el acuerdo firmado es un acuerdo “de mínimos” para “orientar la legislatura hacia la izquierda”. En este sentido, ha advertido de que “si durante las próximas semanas no se retira la represión contra el movimiento de defensa de la vivienda y no se retiran los antidisturbios ante los desahucios, la CUP no podrá mantener esta mayoría parlamentaria”.