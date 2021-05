El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha anunciado que hará una oposición “contundente” “pero constructiva” a Pere Aragonès (ERC) en su etapa como futuro ‘president’ de Cataluña, le ha avisado de que no le va a dar “100 días ni 20” de cortesía y le ha advertido: “Usted está repitiendo un error en base a una gran mentira”. Aún así, ha garantizado el apoyo de los diputados socialistas a la futura Generalitat para hacer frente a la pandemia de coronavirus y para la gestión de los fondos europeos. En su respuesta, el candidato republicano le ha instado a "levantar los vetos" para "hablar de todo".

Una vez confirmado que Aragonès contará este viernes con los apoyos necesarios para ser investido -los de Junts y la CUP-, Illa ha señalado durante el segundo debate de investidura en el Parlament tras el 14F que el candidato republicano será “el único presidente de la Generalitat que ha necesitado tres investiduras para ostentar ese cargo”. Todo un “récord”, ha ironizado. Se ha referido así a las dos votaciones que Aragonès falló durante el primer debate de investidura del mes de marzo por el rechazo de Junts a apoyarle.

El líder socialista ha coincidido con Aragonès en la necesidad de un gobierno estable en Cataluña, pero ha puesto en cuestion la “solidez” de las relaciones de ERC con Junts y la CUP, con quien pretende gobernar. “Que necesite tres votaciones de investidura no es un buen augurio”, ha pronosticado Illa, quien ha hecho un recuento de lo “visto” en los últimos tres meses tras las elecciones: “Diferencias aireadas sin ningún tipo de pudor, ruptura de las negociaciones, hemos visto a la CUP haciendo de árbitro, una fugaz apertura de la red de negociaciones con Catalunya en Comú, cómo éstas se iniciaban y luego se rompían en horas”.

Por último, se ha referido al acuerdo de gobierno de coalición entre ERC y Junts alcanzado el pasado lunes que ha desbloqueado definitivamente la investidura y que ha tildado de “conveniencia”. “Hemos perdido tres meses para tener este acuerdo”, ha lamentado.

Illa ha señalado una “falta de confianza” en Aragonès y en el futuro gobierno entre todos los partidos, también ha criticado que el candidato republicano ha “dañado” y “debilitado” las instituciones de Cataluña, así como su “credibilidad”.

“Usted no comienza con buen pie y los pronósticos sobre la solidez, autoridad y confianza de su presidencia no son alentadores”, ha proseguido.

Sobre la independencia: “Todo el mundo sabe que no va a pasar”

Después de que Aragonès se haya marcado como meta “culminar la independencia de Cataluña”, Illa ha asegurado que “eso no va a pasar”. “Usted lo sabe y lo sabe todo el mundo así que no mienta”, le ha reprochado, y ha criticado que Aragonès “dibuja un horizonte de país para una parte de la sociedad catalana”, pero no para la “otra parte”. “Usted plantea la amnistía y la autodeterminación y todo eso va a generar más frustración a una parte de la sociedad catalana, porque no se va a producir”, ha incidido.

“Usted está repitiendo un error en base a una gran mentira”, ha añadido. En este sentido, ha criticado que Aragonès habla de “una mayoría ficticia” porque el 52% del voto independentista en las elecciones del 14F es “en realidad menos de un 25%” de la sociedad catalana. También le ha reprochado la existencia de unas “instituciones ficticias, inexistentes, que no representan a todos los catalanes” porque el Parlament, la Generalitat y el Govern, que son “las tres únicas” instituciones catalanas, están “desprestigiadas” por el independentismo.

A continuación, ha lamentado que Aragonès hable de “unos derechos ficticios” en referencia a la autodeterminación y la amnistía y, por último, ha criticado que el republicano presente “los últimos años” de Govern “como años de éxito, cuando no es así”.

Pero también ha cargado contra los compromisos de Aragonès como presidente, en concreto, contra la cuestión de confianza a la que deberá someterse en 2023 siguiendo el acuerdo firmado con la CUP, así como las “comisiones de seguimiento” del acuerdo firmado por ambas formaciones, que “da la impresión que es más un sistema de autovigilancia mutua”. “Lo que usted plantea no es lo que necesita Cataluña en este momento”, ha sentenciado.