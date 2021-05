ERC y Junts han llegado a un acuerdo para poner en marcha en Cataluña un Govern de coalición “fuerte y cohesionado”, basado en la “lealtad mutua y en la confianza”, con el que avanzar hacia la "república catalana". Un pacto que allana la investidura del candidato republicano, Pere Aragonès, y despeja la sombra de la repetición electoral. Ahora se prevé que la convocatoria del debate parlamentario arranque a finales de semana para que Aragonès pueda ser investido antes del 26 de mayo, cuando termina el plazo permitido.

Aragonès y el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, han dado detalles del acuerdo en una rueda de prensa en los jardines del Palau Robert de Barcelona en la que han apostado por la “confrontación cívica y pacífica” para que el Estado asuma “la realidad” y permita avanzar hacia la amnistía y la autodeterminación.

El acuerdo reafirma el compromiso del nuevo Govern con la independencia y perfila una Generalitat de 14 consejerías repartidas al 50% entre cada partido. Ha sido posible gracias a los intensos contactos que ambos líderes políticos han mantenido durante el fin de semana pero ha tardado en ver la luz más de tres meses desde las elecciones del 14F. Tres meses en los que ambas formaciones han exhibido profundas diferencias y se han lanzado duros reproches mutuos.

En este sentido, Aragonès y Sánchez han pedido disculpas a la ciudadanía. “Hemos necesitado mucho tiempo, demasiado probablemente”, ha reconocido el primero, pero ha defendido que el catalán es un “país plural y diverso” en el que “estar de acuerdo no siempre es fácil”. El secretario general de Junts, por su parte, ha reconocido también que se han tardado "demasiados meses".

“Hemos sido capaces de entendernos para evitar una repetición electoral que nadie esperaba y para construir un acuerdo bueno que asegura un gobierno fuerte y cohesionado, con todas las energías renovadas para hacer frente a los grandes retos que tenemos como país”, ha defendido Aragonès, quien ha expresado su compromiso de "hacer compatible" la gobernabilidad con "los objetivos de amnistía y autodeterminación".

Pero ha lanzado una advertencia velada a la formación de Carles Puigdemont. “Tendremos un organismo de decisión colegiada y estratégica para que nos podamos sentir cómodos, respetando las decisiones indelegables de la presidencia catalana, la Generalitat y su Govern” . Aragonès, quien ya advirtió en el fallido debate de investidura hace dos meses de que no aceptaría "tutelas" del 'expresident', deja claro así que no admite la influencia en las decisiones de la Generalitat del llamado Consejo por la República , un organismo parainstitucional que lidera Puigdemont desde el extranjero. Precisamente el papel de dicho consejo ha sido uno de los principales escollos en la negociación en los últimos meses.

Junts: "Hay un conflicto político por resolver"

Sánchez, por su parte, ha mostrado su “satisfacción” por el acuerdo y “convicción” de que empieza una “nueva oportunidad” de las fuerzas independentistas para avanzar hacia la autodeterminación y a la independencia “como se había dicho en 2017”.

Sánchez ha asegurado que Junts ha asumido “desde el primer momento” que ERC lideraría el proceso, así como “su mirada estratégica”, igual que los republicanos han aceptado que Junts debía estar “presente” en el gobierno de coalición. Ha aseverado, además, que se han combinado ambas estrategias independentistas “de forma coherente y sólida”.

“El acuerdo es para nosotros la mejor forma de tener la seguridad para un espacio en común con el que trabajar y buscar el consenso estratégico”, una condición “necesaria”, ha dicho, para “volver a avanzar con fuerza y ver culminadas las aspiraciones de ser una república catalana en el marco de la Unión Europea, con todas las competencias que corresponden a un Estado independiente”.

Aunque ha defendido el compromiso del nuevo Govern con las “necesidades de urgencia sociales y retos globales del país”, ha advertido de que hay “un conflicto político que resolver” y ha asegurado que “se equivocan” quienes critican que el acuerdo entre ambos partidos es la culminación de un “fracaso”. “Lo veremos en unos meses y al final de la legislatura daremos testigo de ello”, ha pronosticado, y ha sentenciado: “Será el tiempo quien purgará a los que nos critican hoy”.

Sánchez también ha afirmado que el nuevo Govern no trabajará “solo para el 52%” que el 14F votó a un partido independentista, pero ha dicho que no “defraudará” a esa mayoría y no dará “ni un paso atrás en la lucha y la defensa del derecho a la autodeterminación”. Y ha concluido afirmando que el nuevo gobierno esperará a que vuelvan los “exiliados” y salgan los presos independentistas de las cárceles “para que este país se forme”.