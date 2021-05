Conchi (51 años), Diego (53 años) y Andrés (44 años) son empleados de la función pública. Sus hojas de servicios son intachables y contemplan una dedicación exclusiva en la Administración a la que accedieron a través de procesos selectivos. Los tres han recibido el aplauso de la sociedad en tiempos de COVID-19: Conchi como profesora de Música y Artes Escénicas en conservatorios de música gallegos, Diego desde su posición de informático en el servicio de salud pública de Castilla y León y Andrés como médico de Urgencias en un centro hospitalario madrileño.



Sin embargo, ese mismo reconocimiento social se convierte en los tres casos en crítica y desconfianza cuando reclaman la fijeza en sus puestos de trabajo. La, tal vez, pedestre idea que asocia empleo público a relajación laboral y condiciones envidiables entierra a ojos ajenos la realidad que pretenden visibilizar y a la que se enfrentan día a día. Conchi, Diego y Andrés son tres de los más de 800.000 trabajadores de la Administración Pública en abuso de temporalidad y para ellos el futuro profesional y personal pende periódicamente de la firma de un contrato.



Una situación precaria que vulnera la ley y que ahora refuerza la amenaza de nuevos procedimientos de estabilización y la limitación a tres años de los contratos de interinaje pretendidos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Miquel Iceta.

"No he tenido suerte ni privilegios para acceder a mi puesto, realicé una prueba que marcó mi comunidad autónoma ", destaca Conchi desde Galicia. Su empleo actual en un conservatorio gallego se renueva anualmente en una espiral que ya dura 17 años. "Aquí se ha tomado la temporalidad como un mal menor habitual", recalca.

La voz de Diego al otro lado del teléfono suena firme y su mensaje, como el de Andrés y Conchi, denota una indignación palpable tras 30 años como temporal : "Desde 1991 he superado dos procesos para acceder a los dos centros de trabajo que me han empleado", asegura este informático vallisoletano refiriéndose a las pruebas escritas que le valieron los contratos , el último correspondiente a una interinidad por vacante suscrito hace 17 años, que le permiten seguir ligado a la Administración en un hospital pucelano.

Temporalidad como modus vivendi

"He tenido la suerte de que cuando me he planteado un proyecto vital no he pensado en los problemas de no recibir un préstamo en el banco o en el hecho de poder verme en la calle", confiesa Diego dirigiendo su pensamiento a compañeros que sí han visto trastocados todos sus planes personales, aunque matiza que "el miedo a que todo se desmorone está ahí".

En caso de una futura convocatoria de oposiciones, su caso dejaría una curiosa paradoja: "Mi hijo terminará la carrera de informática el año que viene y podríamos coincidir en un mismo examen", expone. Este hecho le sirve para mostrar otra realidad a la que este colectivo ha de hacer frente: el paso del tiempo.

Tras 30 años como interino, Diego podría concurrir a la misma convocatoria de oposiciones que su hijo

"Por edad podría haber concurrido a cuatro o cinco oposiciones", sostiene Andrés. Como a Diego y Conchi, la ausencia de convocatorias le ha privado de poder prepararse a una prueba que le habría permitido ser funcionario de carrera.

“No hemos elegido esta forma de vida y es la Administración la que debe ser sancionada“

"Ahora entre las horas de trabajo, las dedicadas a la labor investigadora, la docencia y la propia vida familiar no es posible dedicar tiempo al estudio". Padre de dos niños, este médico enuncia otro de los inconvenientes de vivir sin estabilidad en la Administración: "Al final haces tu vida pensando también en el trabajo, intentas que tu casa o el colegio de tus hijos esté cerca del centro, pero si te echan o te condenan tras tantos años de servicio a un nuevo proceso cambian todo".

"No hemos elegido esta forma de vida y es la Administración la que debe ser sancionada y restituir a la víctima que somos nosotros", comenta Conchi. Sin hijos, la gallega tiene que cuidar a sus padres: "Simplemente pensar en una oposición, en continuar con mi trabajo, mis padres supone un estrés añadido terrible", lamenta.