El colectivo de interinos reclama obtener la fijeza

Ana Flores tiene 53 años. Lleva 30 ejerciendo de auxiliar de gestión en el centro Salud Pública de Castellón. Su plaza nunca ha salido a una oposición para poder optar a ella. “Por mi edad tengo cargas familiares tanto por arriba como por abajo”, afirma. “En casa tengo todavía un hijo, luego está mi padre con una dependencia y no dispongo de la misma capacidad de estudio que años atrás”. Su queja es la de miles de empleados públicos temporales que ven como sus plazas pueden salir a oposición a partir del año que viene, pero sus capacidades de acceso están limitadas. “En este momento de mi vida no tengo el tiempo que tendría si tuviese 20 o 30 años”.

Los sectores afectados son numerosos: desde sanidad hasta la enseñanza, pasando por administrativos, bomberos forestales o investigadores científicos. También la música: María Salvador tiene 47 años y 22 de ellos los ha pasado como interina en el coro de la Generalitat. “Aquí somos 57 trabajadores y todos hemos hecho una prueba u oposición, equiparable a la que se hace en cualquier teatro del mundo”, asegura. Y añade que no deberían someterse a una nueva prueba. “Ninguno hemos entrado a dedo, si estamos aquí es porque ya hemos pasado una prueba muy dura para conseguir el puesto”.

“Hay que sancionar a la administración, no a los trabajadores“

Para Rafa Reig, de Intersindical Valenciana, “no se ha hecho una trasposición de la normativa europea a la normativa estatal. Esa trasposición debería haberse hecho hace 20 años”. Desde la Coordinadora de Empresas Públicas en fraude de ley aseguran que la realización de un examen para optar a la plaza es como culpabilizarles, se convierten en las víctimas. “Esa sanción no puede ser un proceso selectivo abierto: tiene que ser algo más cerrado”, afirma Fran Conde.

1 de cada 4 empleados del sector público en España es eventual. Reclaman la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2020 , que determina que la administración española ha cometido un abuso de contratación temporal . “Ese abuso hay que sancionarlo, según la sentencia europea”, recuerda Fran Conde, portavoz en la Comunitat Valenciana de la Coordinadora de Empresas Públicas en Fraude de Ley. “Pero hay que sancionar a la administración incumplidora, no a la víctima… que somos nosotros”.

Las mujeres, las más perjudicadas

Según la Coordinadora de Empresas Públicas en Fraude de Ley, el 70% de los trabajadores en esta situación son mujeres, y buena parte de ellas mayores de 50 años. La posibilidad de reinserción laboral es muy difícil. Es el caso de Elena, farmacéutica que trabaja desde hace 23 años en un laboratorio de Salud Pública. Asegura que una nueva oposición la abocaría al paro. “La experiencia la tengo, pero el temario no equivale a todo lo que se hace. No tenemos ahora la misma capacidad de estudio. La experiencia sí, con cursos y másteres, pero eso luego hay que plasmarlo en un examen de test y eso es muy complicado”. La incertidumbre, afirman, les resta posibilidades ante un hipotético examen. “Psicológicamente no vamos a estar en nuestro mejor momento”, asegura María Salvador. “Te estás jugando el futuro tuyo y el de tu familia. En mi caso, mi sueldo es el único que entra en casa, vivimos de él tres personas”.

“Nos jugamos nuestro futuro y el de nuestras familias“

Cientos de trabajadores interinos, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto del país, han llevado a los tribunales su situación, solicitando mantener el puesto de trabajo sin tener que someterse a un proceso de selección. Hasta ahora, los jueces reconocían los abusos de temporalidad, pero no sentenciaban en esa dirección. Sin embargo, ya empiezan a producirse resoluciones favorables: hace unas semanas un juzgado de Alicante dictó seis sentencias en las que condena a la Universidad de Alicante a dar la fijeza a 16 funcionarios interinos de larga duración. Llevan ocupando sus plazas una media de 15 años.