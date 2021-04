Biden afirma que EE.UU. crecerá al mayor ritmo en cuatro décadas y pide a todos los ciudadanos que se vacunen

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado este miércoles su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso, justo cuando cumple 100 días en el cargo. Durante su intervención, el demócrata ha repasado algunos de los principales problemas que ha afrontado durante sus primeros meses en el cargo como son la pandemia del coronavirus, la crisis migratoria que afronta el país, la epidemia de armas que vive el país o la violencia policial.

En un discurso muy social, Biden ha presentado también un proyecto de reformas ambiciosas para EE.UU. en los próximos años y ha afirmado que su país crecerá este año al mayor ritmo en cerca de cuatro décadas.

En este sentido las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que la economía del país crecerá a una tasa del 6 % este año. "EE.UU. se está moviendo, hacia adelante, y no podemos parar ahora", ha dicho Biden.

Al mismo tiempo, ha defendido la gestión que ha hecho de la pandemia del coronavirus en sus 100 primeros días de legislatura y ha pedido a todos sus ciudadanos que se vacunen cuanto antes. "Cada pinchazo es una dosis de esperanza".

"Nuestro progreso de estos últimos cien días contra una de las peores pandemias de la historia es uno de los mayores logros logísticos que ha visto jamás nuestro país", ha afirmado Biden.

Con más de la mitad de la población del país vacunada con al menos una dosis Joe Biden ha prometido que EE.UU. será un "arsenal de vacunas" para otros países y que jugarán un papel de liderazgo similar al que ya desempeñaron durante la Segunda Guerra Mundial porque "Estados Unidos ha vuelto" a la cooperación internacional.

Pide ayuda a los republicanos para restringir las armas

Por último, Biden ha tenido también espacio para dirigirse a la bancada republicana. "No quiero ser beligerante ni nada, pero necesitamos que más republicanos se unan a la inmensa mayoría de sus colegas demócratas para cerrar las lagunas legales e imponer verificaciones de antecedentes para comprar un arma", ha dicho.



El líder estadounidense ha sostenido que el problema de las armas, que ha definido como un "derramamiento de sangre diario", no debería ser un asunto partidista. "No me digan que no se puede hacer. Lo hicimos en el pasado, y funcionó", ha añadido.





Además de pedir a los republicanos apoyar un mayor control de las armas, les ha instado a reactivar la ley contra la violencia de género y a aprobar la reforma policial.



La reactivación de la ley contra la violencia de género permitiría requisar las armas a los abusadores, que de media matan a más 50 mujeres al mes.



En lo que al proyecto de ley de reforma policial se refiere, Biden ha instado a los republicanos a aprobarlo el próximo mes de mayo, coincidiendo con el primer aniversario del asesinato del afroamericano George Floyd, que da nombre al texto. "Hagámoslo el mes que viene, antes del primer aniversario de la muerte de George Floyd. La nación apoya esta reforma. El Congreso debe actuar", ha asegurado el mandatario en su discurso.