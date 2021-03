Coronavirus

La nueva ley que obliga a llevar mascarilla en todos los espacios públicos al aire libre, independientemente de la distancia de seguridad, ha entrado en vigor este miércoles. Se trata de una norma que ya se cumplía en algunas comunidades autónomas, aunque ahora la obligación se extiende a todo el territorio nacional. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado en el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles revisar esta ley desde el punto de vista técnico y trasladar las conclusiones al siguiente Consejo, en el que se podría decidir actualizarla.

"Ha transcurrido mucho tiempo desde que se aprobó el decreto ley hasta la tramitación parlamentaria final", ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha añadido que espera poder encontrar "un espacio para poder aplicar esta ley de la manera mas actualizada y, sobre todo, contextualizada posible".



De momento, la ley ha entrado en vigor y mantiene la obligación para todas las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Esto significa que se necesitará mascarilla para actividades como tomar el sol en playas o piscinas, o incluso pasear por la montaña, que eran excepciones que muchas comunidades autónomas ya contemplaban.



Algunas comunidades ya se han pronunciado al respecto, como Baleares y Canarias. El uso de la mascarilla no será obligatorio en las playas de las Islas Baleares siempre que haya distancia, se esté con un único grupo de convivencia o para tomar el sol. Así lo ha manifestado este miércoles la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez.

También Canarias permitirá no llevar mascarilla en la playa, siempre que se esté en un espacio determinado, sin desplazarse y siempre que se pueda garantizar una distancia interpersonal de dos metros, según han informado fuentes del Gobierno canario.

Las mascarillas no serán obligatorias en las playas de Baleares y Canarias si hay distancia

SESPAS: "No hay evidencia científica"

Mientras desde el ámbito turístico se mira con recelo a esta nueva ley, que podría perjudicar aún más a un sector que vive desde el inicio de la pandemia sus meses más negros, muchos se preguntan si realmente es efectivo desde el punto de vista científico llevar mascarilla en espacios al aire libre como la playa o la montaña. "No hay evidencia científica para el uso universal de las mascarillas en estos espacios abiertos", manifiesta a RTVE.es Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), quien matiza: "salvo que no mantengamos una distancia de seguridad con otras personas, es decir, si no estamos en sitios concurridos o con muchas personas". Para respaldar su afirmación, este especialista se remite a un artículo publicado recientemente en la Gaceta Sanitaria.

"Además, creemos que es contraproducente una obligación así, porque de que alguna forma se puede confundir a la gente, ya que probablemente no le estás dando la oportunidad de que entiendan por qué tienen que llevar o no mascarilla", continúa, y apunta a un problema añadido, relacionado con la "equidad en el acceso a las mascarillas": "No todo el mundo tiene ni la posibilidad ni la capacidad de poder comprar mascarillas y usarlas correctamente si se imponen de forma universal".





"En mi opinión, deberíamos estar pensando en todo lo contrario: en qué situaciones deberíamos ya plantear el no usar la mascarilla de forma universal", prosigue, e indica que el avance de las vacunas permitirá que este tipo medidas se puedan ir flexibilizando. Ojeda pone el ejemplo de las residencias de ancianos, donde se siguen utilizando las mascarillas, pero una cobertura de inmunización muy alta ha permitido flexibilizar otras medidas preventivas, como poner fin al aislamiento y poder salir a la calle.