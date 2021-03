COVID-19 en España | 26 de marzo: Sanidad notifica 590 muertes y 7.586 contagios

Los datos preliminares sugieren que las vacunas no solo reducen la enfermedad y la mortalidad por COVID-19, sino también la transmisión viral, aunque se necesitan más estudios para confirmar este efecto, según acaba de asegurar en un encuentro público virtual el responsable del equipo de revisión de Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, Marco Cavaleri.

“Preliminary real-world data suggest that vaccines not only reduce #COVID19 disease and mortality but also viral transmission; more studies are needed to confirm this effect #EMAPublicMeeting3“