Love of Lesbian: el concierto - estudio para volver a celebrar eventos multitudinarios

Un concierto para 5.000 personas con el grupo ‘Love of Lesbian’ sin distancia social, con mascarilla FFP2 y test de antígeno previo. Es lo que se vivirá en el Palau Sant Jordi el próximo sábado, en un evento organizado por Festivales por la Cultura Segura y el Hospital Germans Trias i Pujol, y que pretende ser un evento piloto para poder volver a organizar conciertos multitudinarios.

Un estudio con precedentes

Boris Revollo, de la Fundación Lucha contra las Enfermedades Infecciosas y uno de los encargados de hacer el seguimiento a esta iniciativa, afirma que “intentan reproducir las medidas implementadas en un estudio que se hizo en diciembre del año pasado”, refiriéndose a un concierto en la Sala Apolo de Barcelona. En aquella ocasión, se realizó un concierto con 500 personas a las que se les sometió a una prueba de antígenos para comprobar si estaban infectados. Ocho días después del evento, todos los voluntarios se hicieron otra prueba PCR, cuyos resultados revelaron que ninguno de los asistentes se había infectado.

“Pretendemos demostrar que con estas medidas, no es un evento donde hay una gran transmisión de infecciones”, afirma Revollo. Además, cree que “la capacidad de hacer una burbuja segura nos aseguraría poder hacer este tipo de reuniones”. Del concierto de Love of Lesbian el médico espera que “no haya contagios relacionados con el concierto”, aunque no descarta que “personas que hayan ido al concierto puedan contagiarse posteriormente en el contacto cotidiano que puedan tener, por lo que pretendemos hacer un seguimiento a estas personas” ,añade Revollo. Este seguimiento se hará a los 7 y a los 14 días, lo que permitirá hacer un cálculo de la incidencia en este grupo de personas para compararlo posteriormente con la incidencia que se esté produciendo en ese momento.

“Mañana el Palau Sant Jordi será la sede del concierto piloto de Love of Lesbian. Se esperan 5.000 personas.



Sobre si esto puede establecer criterios para celebrar otros conciertos similares, Revollo ha querido ser claro “nosotros sólo proporcionamos los datos, las autoridades decidirán qué hacer con todos ellos”.

El concierto será retransmitido por Radio 3 y podrás escucharlo en directo este sábado 27 de marzo entre las 19.00h y las 21.00h.