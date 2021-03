Coronavirus

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se encuentran reunidos este jueves en una cumbre virtual en la que gran parte de las discusiones se centran en la necesidad de acelerar la producción y la distribución de las vacunas. El nuevo encuentro está marcado por el aumento de casos de COVID-19 en varios países y por el conflicto con AstraZeneca debido al incumplimiento del contrato firmado con la Comisión Europea.



La cumbre debería haber sido presencial, al tratarse de la reunión oficial de primavera que cada año celebran los líderes europeos, pero el empeoramiento de la situación epidemiológica ha llevado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a cambiar de planes y convocarla de forma telemática.



Los líderes comunitarios han insistido en su mensaje a las farmacéuticas para que respeten los compromisos contractuales adquiridos, según fuentes comunitarias. "Reafirmamos que las empresas deben garantizar la previsibilidad de la producción de sus vacunas y respetar los plazos de entrega contractuales", aseguran.

Control de las exportaciones de las vacunas

Ante estos retrasos, Bruselas modificó este miércoles el mecanismo de control sobre la exportación de las vacunas, de tal manera que a la hora de decidir si se permite la entrega de los fármacos producidos en territorio comunitario a terceros países se tendrá en cuenta si éstos también exportan dosis a la UE y a cuántos ciudadanos han vacunado.





Sin embargo, fuentes diplomáticas han asegurado que entre los países de la UE no hay unanimidad respecto a la conveniencia de adoptar estos cambios, ante la posibilidad de que se ponga en riesgo la cadena de suministro global de producción de las vacunas, en la que la UE depende del exterior porque no tienen todos los componentes para fabricarlas.



La propuesta de la CE llegó también tras el conflicto entre Bruselas y el Reino Unido, porque Londres no ha exportado ninguna de las dosis de AstraZeneca a la UE, mientras que en sentido inverso se han enviado diez millones de dosis de varios fármacos. No obstante, el Reino Unido y la UE acordaron que la lucha contra la pandemia hace la cooperación entre ambas partes "aún más importante" y dijeron que están examinando medidas concretas para aumentar el suministro de la vacuna, según un comunicado conjunto.