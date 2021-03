La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han acordado, en la primera llamada telefónica entre ambos líderes, suspender los aranceles que se han aplicado mutuamente por la disputa sobre Boeing y Airbus que han mantenido en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Como símbolo de este nuevo inicio, el presidente Biden y yo acordamos suspender todos nuestros aranceles impuestos en el contexto de la disputa por Airbus y Boeing, tanto en aeronaves como en productos que no son aeronaves, durante un periodo inicial de cuatro meses", dijo la alemana en un comunicado.

“Glad to speak to @POTUS @JoeBiden this afternoon.



As a fresh start for our �������� partnership we agreed to suspend all tariffs related to the Airbus-Boeing disputes on aircraft & non-aircraft products for an initial period of 4 months. We also committed to solving these disputes.“