La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado con contundencia la actitud del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a quien le ha pedido "responsabilidad" y "no alentar" protestas como las que se están dando tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, marcadas por los disturbios. Mientras tanto, los principales partidos de la oposición piden el cese de Echenique y extienden esa petición para el vicepresidente segundo y líder del partido 'morado', Pablo Iglesias.

En una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha recalcado que ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia y ha considerado que esa es una línea roja absoluta. Lo ha dicho después de que Echenique publicara en su cuenta de Twitter un mensaje en el que expresaba "todo su apoyo a los jóvenes antifascistas" que, en su opinión, "están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles".

"Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos", ha considerado Calvo. Una manifestación que, a su juicio, "no procedía, que no estaba comunicada" y que "no se corresponde con la libertad de expresión de ninguna manera", ha sentenciado.

El Gobierno pide "responsabilidad" a "quienes tenemos cargos públicos" A su juicio "eso es absolutamente inabarcable dentro de la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos" -en una referencia velada a Echenique-, ya que ha hecho hincapié en que la convivencia consiste en el cumplimiento de las normas. "Los hechos valen más que todos los análisis que podamos hacer", ha zanjado al respecto. Por otra parte, ha considerado, en referencia a la reforma del Código Penal relativa a la libertad de expresión, todo lo que ponga en riesgo la seguridad de las personas no puede acabar con penas de prisión. Pero ha recordado que el rapero tiene "un historial entero y se le están aplicando las normas". Calvo critica la "incoherencia" de Unidas Podemos respecto a las leyes de igualdad y sus "formas" También la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado al respecto para "reconocer la labor" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "velan por el orden público". Y ha dicho que "lo que es urgente es cambiar una ley -la llamada 'ley Mordaza'- que ha puesto de manifiesto que su aplicación no está en la corriente adecuada ni en los criterios que defiende el Gobierno". 01.47 min Montero defiende la actuación policial en las protestas en apoyo a Hasel y dice que hay que "cambiar la ley" Respecto a las palabras de Echenique, ha defendido que los "dirigentes que ni siquiera están incorporados en el Ejecutivo pueden expresarse". En este sentido, ha considerado que Echenique ha expresado "lo que el Gobierno ha trasladado", que es "la voluntad de cambiar esa ley". El ministro José Luis Ábalos también ha dejado claro que el Gobierno no comparte la opinión "personal" del dirigente de Unidas Podemos y desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior se ha lanzado un mensaje de aplauso a la labor de la Policía y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad "garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos".

PP, Vox y Cs cargan contra Echenique y piden su cese También han reprochado la actitud de Echenique varios dirigentes del PP y Cs. En declaraciones a Onda Cero, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado que Echenique "legitima la violencia" por trasladar un mensaje de “comprensión” a los actos violentos registrados en Madrid y Barcelona para pedir la libertad de Hasel. 01.49 min Gamarra (PP) pide el cese de Pablo Iglesias por "alentar" movilizaciones "violentas" Por otro lado, el PP ha pedido este jueves el cese del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo del Gobierno, porque su partido "defiende la violencia" y ha solicitado a la Fiscalía que actúe. Así lo ha explicado la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido el cese de Iglesias, algo que le ha reprochado con dureza Calvo, quien le ha instado a que se limite a "gobernar Madrid". 00.54 min Ayuso exige a Sánchez que cese a Iglesias por cuestionar la democracia y estar detrás de "movimientos vandálicos" El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este jueves en una entrevista en EsRadio que Twitter debería cerrar la cuenta del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; a la vez que considera que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, merece un 'impeachment' por "incitar la violencia" en las calles. A su juicio, Iglesias está "incitando la violencia en las calles, la quema de contenedores y el ataque a los negocios", por lo que "debería estar en la cárcel". También el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha condenado a los políticos "irresponsables" que alientan la violencia, coincidiendo precisamente con el momento en el que Echenique se disponía a salir del hemiciclo. "Hace bien Echenique en irse. Qué vergüenza, qué vergüenza me da el señor Echenique", ha censurado. Asimismo el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha tildado de "gravísimo" el respaldo a los actos violentos de protesta de Echenique y ha anunciado que su grupo ha registrado una petición en el Congreso para que Echenique se retracte. "Estamos hablando de una persona que está directamente vinculada en a la acción de gobierno de este país como portavoz del grupo que apoya a una parte de ese Gobierno de coalición. Que esa persona salude y se felicite por lo que pasó anoche en Madrid, a mí me parece gravísimo", ha remarcado. También han criticado las declaraciones de Echenique todos los sindicatos policiales y han exigido a todos los miembros del Gobierno que condenen los disturbios. Los distintos sindicatos han condenado los "graves incidentes" y han recordado la "responsabilidad y lealtad institucional por parte de quien tiene el poder Ejecutivo".