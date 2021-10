Este fin de semana pasado se ha hecho viral una captura unas hojas de un plan de ruta de desescalada. Las imágenes se han compartido tanto por aplicaciones de mensajería como por otras redes sociales y los usuarios se han preguntado si era un documento oficial. En realidad no lo es.

En concreto, se han difundido dos hojas con una propuesta de desescalada del confinamiento con seis fases, que abarcaría desde el mes de mayo al de octubre. El Ministerio de Sanidad ha confirmado a VERIFICA RTVE que no pertenecen a ningún documento oficial. También la Guardia Civil lo ha desmentido.

“¿Te ha llegado este calendario de desescalada del #EstadoDeAlarma , atribuido al Gobierno? Es #Falso #Fake Fue elaborado por un usuario de @LinkedInES como hipótesis personal NO es ningún documento oficial ⛔ No difundas información sin verificar �� Consulta fuentes fiables pic.twitter.com/hexHXFQ5df “

La autoría del documento la ha reclamado Alfredo Galán, consultor de negocios, en su perfil de Linkedin. VERIFICA RTVE ha hablado con Galán, quien ha detallado el desarrollo y el motivo de la elaboración de este documento. El consultor ha explicado que decidió elaborar el día 14 de abril un documento planteando cómo podía ser la desescalada del confinamiento, basándose en el camino llevado a cabo en China o Italia, además de en informaciones publicadas en periódicos o en informes de distintas consultoras.

Al día siguiente lo publicó en su perfil de Linkedin y también lo distribuyó en un par de grupos de WhatsApp. Ante su sorpresa, el documento se hizo viral y pasó a difundirse como un supuesto documento oficial. Por ello, decidió borrarlo y volver a subirlo el pasado sábado 18 de abril ya con su nombre y apellidos incluidos en el documento y explicando los motivos por lo que lo ha elaborado. Este texto dice así: "Vuelvo a subir el documento que he borrado esta mañana, tras haber comprobado que se ha hecho viral en redes sociales y foros de todo el país, argumentando que se trata de un posible borrador del Gobierno. Reitero, NO ES UN BORRADOR OFICIAL, es sólo un visión personal sobre lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Lo subo de nuevo porque en este país hay libertad de expresión, pero NO ES REAL, es SÓLO UNA OPINIÓN PERSONAL. Gracias"

Por tanto ni el documento ni los plazos que aparecen en el mismo son oficiales, sino el trabajo de un consultor que se ha descontextualizado al difundirse por redes sociales. El único plazo que a día de hoy se conoce es el del permiso para salir a la calle a los menores de hasta 12 años a partir del 27 de abril, aunque aún no se conoce el procedimiento con el que se deberá hacer.

Se calcula que en todo el mundo se han realizado no más de 15 autopsias , por la falta de seguridad, y hay apenas 3 o 4 artículos científicos relevantes, según datos de la SEAP . Este hecho cuestionaría lo afirmado en esta información que cifra en 50 el número de autopsias realizada en Italia. Precisamente, en este país también se han desaconsejado la realización de autopsias y se requieren condiciones de seguridad muy estrictas.

Según Cabrera, no todos los pacientes de Covid-19 mueren de neumonía y que sería necesario hacer autopsias para conocer cómo afecta el virus a otros órganos diferentes a los pulmones, como los riñones o el corazón.

La SEAP nos recuerda que “el SARS-CoV-2 es un virus clasificado como un organismo de biorriesgo clase 3, “lo que implica que su manejo debe llevarse a cabo en salas con niveles de bioseguridad 3 . En nuestro país”, añade la SEAP, apenas existen hospitales que dispongan de salas con estos niveles de bioseguridad ”. Y concluye que “el único motivo por el que hasta la fecha no se ha realizado ninguna autopsia clínica es el mantenimiento de la seguridad de los trabajadores y la protección de la salud pública”.

Desaconsejadas, pero no prohibidas, tal y como nos aclaran desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica, una de las organizaciones contactadas por el Ministerio para la elaboración del mencionado documento y que aportó sugerencias a su redacción.

Verifica RTVE ha podido contrastar en distintas fuentes que, tal y como afirma el doctor Cabrera, en nuestro país no se están haciendo autopsias clínicas a muertos por coronavirus, por razones de seguridad . Con una sóla excepción, hasta el momento: el pasado viernes, 17 de abril, se realizó una autopsia en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid a un fallecido por Covid-19.

No, en España no se están haciendo autopsias a los fallecidos con Covid-19

Sí, decenas de personas acudieron a la celebración del rezo de inicio del ramadán en las calles de El Vendrell

El 17 de abril el imán de El Vendrell, Tarragona, celebró en la puerta de su domicilio el rezo de comienzo del ramadán, organizado por la Asociación Cultural de Jóvenes y Deportes de Cataluña de la localidad.

La intención era que los fieles de El Vendrell pudieran seguirlo en diferido en la televisión local, convocada para cubrir el acto, ya que la mezquita permanece cerrada durante el estado de alarma. Sin embargo, decenas de personas acudieron de forma presencial a escuchar la oración, incumpliendo las medidas de confinamiento ante la presencia de la policía local.

Se calcula que unas 50 personas se congregaron frente a la casa del imán. Verifica RTVE

El alcalde de la localidad, Kenneth Martínez, ha afirmado en rueda de prensa posterior al día del suceso, que la concentración pública ha provocado una situación “grave que no concuerda con el ejemplo que están dando los ciudadanos”. Así mismo ha reafirmado que el Ayuntamiento había sido informado de que sería “una actividad no presencial”, y ha catalogado la concentración de personas como “un hecho grave pero espontáneo y no previsto por los impulsores de la acción”, advirtiendo que se debe evitar que “dé lugar a discursos que atenten contra la convivencia”.

Por su parte, la policía local ha publicado un tuit en el que afirma que “era un acto no autorizado. Vista la desproporción existente entre el número de concentrados y el número de agentes no pudimos hacer otra cosa que garantizar la seguridad del tráfico en la vía”. El Ayuntamiento, así como los Mossos d’Esquadra, han anunciado una investigación que podría derivar en la sanción para aquellos que no cumplieron las medidas del confinamiento.