Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Biden responde a Putin desde Polonia: "Occidente no tiene como objetivo atacar Rusia"

Primera reacción de Ucrania al discurso de Putin. Mijailo Podoliak, asesor del presidente Zelenski, asegura que "Putin públicamente ha demostrado su irrelevancia y confusión. Ha subrayado que Rusia está en un 'punto muerto', no tiene soluciones prometedoras y no tendrá ninguna. Porque por todas partes hay 'nazis, marcianos y teorías conspirativas'... Sic transit gloria mundi de Putin en el Parlamento ruso".

“Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"...

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament“