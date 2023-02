Se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania y en este tiempo Rusia ha contado con el apoyo de la segunda gran potencia mundial: China.

Pekín ha evitado condenar la invasión, aunque reitera su defensa del principio de soberanía y pide una solución diplomática. A su vez, Rusia ha encontrado en Asia un mercado donde colocar sus hidrocarburos, vetados por Europa, aunque a un precio más bajo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado que su país debe girar hacia Asia y abandonar definitivamente el intento de integrarse en Occidente que, según su versión, le ha cerrado las puertas. Moscú asegura que el estrechamiento de las relaciones con Pekín "no tiene límites", pero a China tampoco le interesa una guerra larga que provoca inestabilidad económica e incrementa la alerta ante su creciente poderío.

Pekín, entre el apoyo a Moscú y la defensa del principio de soberanía

Putin se aseguró la sintonía con su homólogo chino, Xi Jinping antes de la invasión, en un encuentro con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno, pero no está claro que Xi tuviera pleno conocimiento de lo que su interlocutor se disponía a hacer.

Iniciada la guerra, China, al igual que la India o Sudáfrica, fue uno de los 35 países que se abstuvieron en la resolución de condena a Rusia en la Asamblea de la ONU. Pekín no ha apoyado ninguna de las iniciativas contra Rusia en los foros internacionales.

Además, el Ejército Popular chino ha seguido realizando maniobras conjuntas con Rusia en tierra y en el mar.

“Putin tomó la decisión en Ucrania porque tenía muy claro que contaba con el apoyo de la alianza con China“

"Putin tomó la decisión en Ucrania porque tenía muy claro que contaba con el apoyo de la alianza con China", opina en declaraciones a RTVE.es Lluc López, experto en ciencia política y relaciones internacionales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

"China trata, como Rusia, de ser una potencia revisionista, de poner en duda el orden liberal, había un interés en común", abunda López, quien además destaca que "la relación personal entre Putin y Xi es muy buena". "Al final, a pesar de las sanciones, la alianza es tan fuerte que lo que cuenta no es si Rusia pierde ahora un poco, sino si en total gana la alianza".

Aurea Moltó, directora de la revista Política Exterior, también cree que, actualmente, ambos países "son aliados ideológicos y económicos". "Históricamente no lo han sido, y por eso muchos se preguntan hasta dónde va a llegar esta alianza", añade.

China, dice Moltó, respalda la narrativa y la retórica rusa que acusa a Occidente de arrinconar y provocar a Rusia hasta abocarla a la guerra.

Pero a la vez, Pekín ha mostrado su incomodidad con la guerra, como tuvo que reconocer el propio Putin en septiembre tras un encuentro personal con Xi en Uzbekistán, el primero desde el inicio de la invasión. Este mismo martes, el ministro de Asuntos de China, Qin Gang, ha advertido de que la guerra puede seguir escalando o incluso "entrar en una espiral fuera de control", por lo que ha hecho un "llamamiento al diálogo".

A Pekín le incomoda la guerra por dos motivos. En primer lugar, la integridad territorial de los Estados es uno de sus principios políticos fundamentales. China tiene sus propios movimientos separatistas, como el de los uigures en Xinjiang, y conflictos fronterizos, como el contencioso con la India por Aksai Chin o las reclamaciones en el Mar de China meridional.

"Para China, respaldar la vulneración del derecho internacional y la violación de fronteras internacionales es difícil de entender", explica Moltó.

En segundo lugar, una guerra larga crea inestabilidad global y perjudica la economía, lo que también la afecta negativamente.

"China acata a rajatabla las sanciones internacionales, no las apoya pero las respeta, y no hace nada con Rusia que las vulnere. Y no está enviando armamento, ni se plantea que vaya a hacerlo", señala la directora de Política Exterior.

"Aunque la guerra no esté funcionando como quisiese Putin, ni sea la opción óptima para Xi, esto no va a afectar a la alianza", subraya por su parte Lluc López. "Siempre puede haber una disonancia entre aliados, pero Xi no ha condenado la guerra", insiste.