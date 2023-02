China ha negado que se esté planteando suministrar armas a Rusia en su guerra contra Ucrania, y ha advertido de que no admitirá ninguna "coerción" en sus relaciones con Moscú.

Este domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró tener pruebas de que China se estaba planteando suministrar armamento a Rusia, cosa que hasta el momento no ha hecho pese a que Pekín mantiene una estrecha relación con Moscú a pesar de la invasión.

"Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. EE.UU. no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que EE.UU. dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", ha advertido en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.

Blinken, que este lunes se encuentra de visita en Turquía, ha asegurado que China entiende el riesgo que comporta suministrar apoyo material a Rusia. EE.UU. espera que China no recorra ese camino, ha dicho Blinken.

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que sería una "línea roja" para la Unión Europea y así se lo comunicó al jefe de la diplomacia china, Wang Yi. "Me dijo que no lo iban a hacer, que no tenían intención de hacerlo, pero vamos a estar atentos", ha declarado Borrell.